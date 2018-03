Rośnie wskaźnik rotacji na rynku pracy. Pracodawcy alarmują

Sytuacja na rynku pracy stała się niezwykle korzystna dla poszukujących zatrudnienia. Z miesiąca na miesiąc stopa bezrobocia spada. Pojawiają się coraz lepsze oferty, potencjalni pracodawcy kuszą wyższymi wynagrodzeniami, najróżniejszymi dodatkami, premiami i atrakcyjnymi warunkami pozapłacowymi.

Wykwalifikowani pracownicy często nie muszą nawet aktywnie poszukiwać nowych możliwości zawodowych – do odejścia są nakłaniani przez konkurencyjne firmy.

Czym jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników to nic innego, jak odejścia z firmy – zarówno te z inicjatywy samego pracownika, jak i pracodawcy. Oczywiście w pewnym stopniu jest to naturalny proces. W ostatnim czasie jednak wskaźnik rotacji niepokojąco rośnie. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że należy ona do szerszego trendu, który można określić jako rynek pracownika. Gdzie szukać przyczyny? Przede wszystkim w ciągle spadającym bezrobociu. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec 2017 roku został osiągnięty rekordowo niski wynik – 6,6 proc. Pracownicy mogą wręcz przebierać w ofertach. Sytuacji tej towarzyszy wzrost płacy minimalnej o 5 proc., w porównaniu do ubiegłego roku, a także dynamiczny wzrost średnich wynagrodzeń.

Pracodawcy nie kryją zaniepokojenia takim stanem rzeczy. Niejednokrotnie zdarza się, że odchodzą od nich pracownicy osiągający ponadprzeciętne wyniki lub o rzadkich kwalifikacjach, których trudno zastąpić. Dodatkowo rotacja generuje koszty – w miejsce doświadczonego pracownika trzeba przecież zatrudnić nowego i wdrożyć go do pracy na danym stanowisku. A, że nikt nie jest nieomylny, proces ten może potrwać i przy okazji obfitować w różne potknięcia. Do tego dochodzą koszty badań czy szkoleń. Problem nadmiernej rotacji jest szczególnie widoczny w dużych miastach, w których panuje dobra sytuacja na rynku pracy. Z badań wynika, że w niektórych firmach rotacja jest wyższa niż 100%. W praktyce oznacza to, że zaledwie w ciągu roku, w firmie zmienia się cały personel!

Presja płacowa?

Jak wynika z najnowszych badań Instytutu Badawczego Randstad w tym roku firmy szczególnie silnie mogą odczuwać presję płacową ze strony pracowników. Pracodawcy powinni mieć świadomość, że ruchów w zakresie wynagrodzenia oczekuje od nich więcej niż co trzeci pracownik. O wzroście wynagrodzenia częściej mówią kobiety (38%) oraz pracownicy przed 30-tką (43%). Z najnowszego „Monitora Rynku Pracy” dowiadujemy się również, że co piąty Polak zmienił w ostatnim półroczu pracę, a co czwarty stanowisko. W zdecydowanej większości chodzi o mieszkańców dużych ośrodków miejskich o populacji od 50 do 200 tysięcy.

Jak się okazuje, przyczynami rotacji na rynku pracy są nie tylko korzystniejsze oferty pracodawców oraz rekordowo niska stopa bezrobocia. Należy ich szukać również gdzie indziej.

– Rotacja pracowników to efekt nie tylko prężnie rozwijającego się rynku pracy, lecz także kryzysu demograficznego, który od kilku lat ma miejsce nie tylko w Polsce i w całej Europie. Problem starzenia się społeczeństwa wiąże się z wyraźnym zmniejszeniem liczby młodych osób zdolnych do pracy.

– wskazuje Piotr, redaktor portalu Aplikuj.pl.

Dla pracowników to dobra wiadomość – oferty są coraz bardziej atrakcyjne, a i miejsc pracy jest coraz więcej. Nie oznacza to jednak, że szukający zatrudnienia mogą nieustannie przebierać w ofertach, bo wykwalifikowanych osób też nie brakuje – zwłaszcza w większych miastach. Warto zadbać o dobrą autoprezentację i stale rozwijać się w danym kierunku, by nie dać się zaskoczyć konkurencji.