Rusza oferta publiczna akcji Etno Cafe. W dość nietypowy sposób spółka chce zyskać 5 mln zł

Etno Cafe rozpoczęła ofertę publiczną akcji. Zrobiła to w dość nietypowy sposób, bo ofertę wspiera zbiórka na platformie crowfundingowej. Sieć chce pozyskać w sumie 5 mln zł i pobić rekord Polski.

Oferta crowdfundingowa Etno Cafe prowadzona na platformie Crowdway.pl potrwa do 10 września.Pozyskane w ten sposób środki Etno Cafe zamierza przeznaczy na rozwój sieci kawiarni, a także browaru kawowego, sieci sprzedaży Cold Brew Coffee i infrastruktury produkcyjnej palarni kawy.

- Zbiórka crowdfundingowa Etno Cafe na naszej platformie to element przemyślanej strategii, zorientowanej na efekt finansowy, biznesowy i marketingowy. Crowdfunding udziałowy wiarygodnych firm stwarza inwestorom możliwości interesujących inwestycji, a emitentom relatywnie szybkie pozyskanie kapitału od szerokiego kręgu inwestorów, w uproszczonej procedurze - powiedział prezes Crowd Ventures - właściciela platformy Crowdway - Jakub Niestrój.

- Naszym celem strategicznym na najbliższe dwa lata jest stworzenie z Etno Cafe polskiej marki kawowej nr 1 w sektorze Premium. Realizujemy go, stawiając na jakość, craftowe wypalanie kawy i budowanie społeczności ludzi, którzy doceniają to, co robimy na polskim rynku kawowym. To właśnie do nich przede wszystkim kierujemy tę kampanię - powiedział CEO Etno Cafe Łukasz Mrowiński.

Ambitne plany. 30 kawiarni w 3 lata

Spółka chce zwiększyć sieć do ok. łącznie 30 kawiarni w 3 lata z 17 obecnie posiadanych. Według łukasza Mrowińskiego, współpraca dynamicznej firmy, która ma już za sobą pierwsze sukcesy rynkowe, jak Etno Cafe pokazuje, że crowdfunding zaczyna być w Polsce rozwiązaniem, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu strategii finansowania, nie tylko start-upów, ale także firm na dalszym etapie rozwoju.

W ramach kampanii crowdfundingowej Etno Cafe proponuje inwestorom cztery pakiety inwestycyjne od 390 zł oraz bonusy w postaci m.in. karty zniżkowej, pakietu Cold Brew Coffee czy rocznego abonamentu na dostawę kawy. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Capital Partners.

Jak podaje Crowdway, Etno Cafe zadeklarowała zamiar pobicia rekordu zbiórki środków na polskich platformach crowdfundingowych. Dotychczasowy należy do producenta gadżetu Lovely, który w listopadzie 2017 r. pozyskał sumę 1,64 mln zł, również podczas kampanii na platformie Crowdway.

Etno Cafe to polska sieć 17 kawiarni, których sercem jest własna, rzemieślnicza palarnia kawy oraz browar kawowy do produkcji Cold Brew Coffee, napoju dostępnego m.in. w sieci stacji benzynowych BP.

Etno Cafe zaczynało w 2012 r. od importu kawy z Etiopii, w 2013 r. uruchomiło własną palarnię, a w 2015 r. otworzyło swoją pierwszą kawiarnię zlokalizowaną w zabytkowym Okrąglaku we Wrocławiu. W połowie 2016 roku rozpoczęło budowę sieci kawiarni. Spółka dotychczas przeprowadzała prywatne emisje obligacji oraz akcji.

