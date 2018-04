Rynek usług pożyczkowych w Polsce

Pożyczki udzielane przez Internet wielu osobom kojarzą się z bardzo wysokim oprocentowaniem i mało korzystnymi warunkami. Tymczasem w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy wiele się zmieniło w porównaniu z czasem kiedy tego typu produkty finansowe weszły na polski rynek.

Regulacje prawne, wyższa jakość usług oraz rzetelność samych firm udzielających pożyczek sprawiają, że decyduje się na nie coraz więcej osób, przy czym odsetek reklamacji zgłaszanych przez klientów jest bardzo mały.

Na początek kilka liczb. Według danych zgromadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i raportu „Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce”, łączna wartość portfela pożyczek w pierwszej połowie 2017 roku przekroczyła 3,8 mld zł. Rośnie też liczba klientów firm udzielających pożyczek – w badanym okresie wynosiła ona ponad 1,67 mln, co daje średnie tempo wzrostu na poziomie 7,1% w perspektywie kolejnych porównywanych lat.

Czym różnią się pożyczki w banku od usług pożyczkowych?

Osoby potrzebujące dodatkowych środków na zrealizowanie jakiegoś celu mogą udać się do banku, albo skorzystać z usług instytucji pozabankowych. Oba te rozwiązania zasadniczo jednak różnią się od siebie pod względem procedur przyznawania zobowiązań. Klienci banków mogą częściej spotkać się z odrzuceniem wniosku i odmową udzielenia pożyczki, jeśli ich zdolność kredytowa okaże się nie wystarczająca a zwłaszcza przy braku systematycznych wpływów na konto lub przez formę zatrudnienia. Naturalną koleją rzeczy wydaje się więc szukanie dofinansowania potrzeb konsumpcyjnych w firmach pozabankowych. Ich dużą zaletą jest krótki czas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu pożyczki, a także na środki pieniężne. Dużym zainteresowaniem cieszą się też oferty, z których skorzystać można przez internet – prosta procedura sprawia, że decyduje się na nie wiele osób, co potwierdzają dane ze wspomnianego raportu.

Bezpieczeństwo klientów

W marcu 2016 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji pożyczkowych. Regulacje te wpłynęły na niemal każdy istotny element działania tego typu firm, a ich celem była ochrona interesów pożyczkobiorców. Zmiany obejmowały m. in. regulację maksymalnej ceny obejmującej zarówno koszty odsetkowe, jak i pozaodsetkowe pożyczek. Firmy pożyczkowe mają ponadto obowiązek udzielania informacji o ofercie w sposób określony przez ustawę, a w reklamach promujących pożyczki musi znaleźć się reprezentatywny przykład oferty wraz z całkowitymi kosztami udzielenia takiego zobowiązania. Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt – od połowy 2017 roku instytucje pozabankowe do rozpoczęcia działalności muszą uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzony przez KNF. Obowiązek ten sprawia, że zwiększa się bezpieczeństwo konsumentów, którzy przed zaciągnięciem pożyczki mogą sprawdzić, czy dana instytucja prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem.

Pożyczka bez BIK? Niekoniecznie

Działalność instytucji pozabankowych udzielających pożyczek nie zawsze była oceniana pozytywnie, na co zwracają uwagę nawet właściciele tego typu firm. „Uważam, że nasza branża szczególnie ze względu na jej momentami nie do końca dobre postrzeganie wymaga naszej wspólnej pracy nad tym, żeby pokazać, jak wiele tak naprawdę dobrego dla osób potrzebujących szybkiego finansowania robi ta branża i jaką wartość dodaną my dajemy.” – powiedział Przemysław Kromer, współzałożyciel firmy Vippo.pl zajmującej się udzielaniem pożyczek przez Internet. Warto przy tym zaznaczyć, że wbrew opinii wielu osób, zaciągnięcie zobowiązania online wcale nie jest dostępne dla każdego. Według wspomnianego już raportu „Sektor instytucji pożyczkowych w Polce”, w I połowie ubiegłego roku odrzucono aż 76,4% składanych wniosków, co stanowiło rekord w historii badania. Można więc uznać, że firmy pozabankowe zajmujące się udzielaniem pożyczek kładą niemały nacisk na badanie wiarygodności swoich klientów oraz ich zdolności kredytowej. Z jednej strony odsetek odrzucanych klientów może zniechęcać, ale z drugiej strony należy pamiętać, że odrzucenie wniosku klienta np. ze względu na wartość bieżących kredytów do spłaty lub miesięcznych rat, chroni samego klienta przed wpadnięciem w spirale zadłużenia i wynikających z tego poważnych kłopoty, które mogą wpływać nie tylko na tego konkretnego klienta ale i na jego otoczenie.

Jednocześnie należy wspomnieć, że udział zgłaszanych przez klientów reklamacji wynosił w badanym okresie zaledwie 0,52% ogółu przyznawanych zobowiązań, a przy tym skrócił się czas ich rozpatrywania. Można więc na tej podstawie wnioskować, że świadczone przez firmy pożyczkowe usługi prezentują wysoki poziom, a zadowolenie klientów tego typu instytucji wzrasta.

Podsumowanie

Instytucje pozabankowe zajmujące się udzielaniem pożyczek nierzadko postrzegane są przez pryzmat afer związanych z parabankami, oszustami czy prywatnymi inwestorami nie mającymi nic wspólnego z firmami pożyczkowymi. W rzeczywistości jednak tego typu przedsiębiorstwa działają zgodnie z prawem i etyką, oferują pożyczki na jasnych zasadach, a ponadto kładą duży nacisk na jakość świadczonych usług, co potwierdza liczba klientów decydujących się na zaciągnięcie zobowiązania i niewielki odsetek zgłaszanych reklamacji. Wprowadzane regulacje prawne dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo konsumentów, dlatego skorzystanie z ofert instytucji pozabankowych w wielu przypadkach jest korzystną alternatywą dla kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach.