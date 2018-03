Rząd chwali się nadwyżką w budżecie. Przynajmniej w lutym

Fot. Marcin Obara Czas pokaże, czy tendencję nadwyżkową uda się utrzymać do końca roku.

Zdaniem minister finansów Teresy Czerwińskiej nadwyżka w budżecie będzie możliwa dzięki wyższym wpływom z podatków. Chodzi przede wszystkim o środki pozyskiwane z VAT.

O wynikach finansowych państwa Czerwińska poinformowała w czasie "Tweetup'u" odbywającego się w Kancelarii Premiera. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Czerwińska, minister środowiska Henryk Kowalczyk, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego Marek Suski odpowiadali na pytania internautów zadane za pośrednictwem Twittera.

Czerwińska, pytana o wykonanie budżetu po lutym tego roku, poinformowała, że "będzie wynik nadwyżkowy". Jak to możliwe? Minister wyjaśniła, że porównując wpływy z VAT w lutym tego roku do tych w lutym zeszłego roku, to widać tendencję wzrostową. Przyznała, że w styczniu tego roku wpływy z VAT były niższe w ujęciu rocznym, ale w lutym nastąpił powrót do tendencji wzrostowej.

Szefową resortu finansów zapytano także, czy wzrost gospodarczy osiągnięty w czwartym kwartale ubiegłego roku w wysokości 5,1 proc. może się utrzymać w dłuższym terminie. Czerwińska odparła, że nie przywiązywałaby się do tej cyfry.

- Dla nas ważna jest bardziej stabilności niż szybkość. Lepiej, żeby wzrost był stabilny, nawet na niższym poziomie, niż jednorazowo albo okazjonalnie wysoki. Na pewno jesteśmy w cyklu koniunkturalnym - wyjaśniła.

Dlatego utrzymanie ponad pięcioprocentowego wzrostu PKB przez cały 2018 r. uznała za bardzo trudne.

