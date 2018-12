Rząd szykuje podatek od mocnych silników. W komisach bez paniki

Auto z dużym silnikiem? To nie przejdzie. Ministerstwo finansów pracuje nad nowym podatkiem, który ma zniechęcić Polaków do kupowania pojazdów wysokolitrażowych (2-2,5 l.). Chodzi głównie o egzemplarze używane i z importu, czyli takie, których w naszym kraju nie brakuje. O dziwo branża motoryzacja jest spokojna.

Według Morawieckiego zmiany trzeba wprowadzić z poszanowaniem ambicji Polaków, którzy chcieliby jeździć lepszymi samochodami. Rokrocznie kupują oni kilkaset tysięcy używanych samochodów z zagranicy. Szef rządu przyznał, że wśród nich są te, które emitują do atmosfery dużo zanieczyszczeń.

Zdaniem ekspertki Polacy prędzej czy później sami zdecydują się przesiąść do aut mniej szkodliwych dla środowiska.

Tymczasem auta używane cieszą się w Polsce sporym powodzeniem. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że import takich pojazdów wzrósł w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku o 6,8 proc. do ponad 791 tysięcy sztuk. Ok. połowy takich samochodów ma ponad 10 lat.

Z kolei firma AAA Auto podała, że w listopadzie tego roku w komisarz, na stronach i u dealerów było ok. 260 tys. ofert sprzedaży aut używanych. Najwięcej z nich dotyczyło takich marek jak Opel Atra, Volkswagen Passat i Audi A4. Uśredniona cena auta używanego wynosi niecałe 19 tys. zł. Jego wiek to 11 lat, a przebieg to 179 tys. km.