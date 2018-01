Powstanie ekspresówka na północ od Krakowa. S7 połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków

Dokończenie budowy drogi ekspresowej S7 ma przyczynić się do skrócenia czasu podróży między Krakowem, Warszawą i Gdańskiem z południa kraju na północ.

Umowa na projekt i budowę 14 km drogi ekspresowej S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma została podpisana w poniedziałek. Za kwotę za 508,1 mln zł wykona ją firma Mota Engil Central Europe SA.

- Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisuje umowę z wykonawcą odcinka tej trasy od Widomej do Szczepanowic. Dzięki temu powstanie także obejście Słomnik, co przyniesie dużą ulgę mieszkańcom tej miejscowości - poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Słomnikach.

- Podpisanie kolejnej umowy na odcinek S7 od Krakowa do Widomej jest planowane w lutym 2018 r. – dodał.

Prace projektowe i budowlane, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie S7, powinny zostać ukończone w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy – zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Nie odznacza to jednak, że droga będzie gotowa dokładnie w tym okresie bowiem do czasu realizacji robót drogowych nie wlicza się okresów zimowych czyli od 15 grudnia do 15 marca.



Źródło: MIB

Dodatkowo ma zwiększyć przepustowość płynność ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu i warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi.

Jak zapowiada ministerstwo, S7 przyczyni się również do aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji i uporządkowania układu komunikacyjnego w północno – wschodniej części aglomeracji krakowskiej. Gwarancja na wykonane prace wyniesie 10 lat.

S7 Szczepanowice – Widoma stanowić będzie jednocześnie obwodnicę dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Odcinek powstanie w ramach 55,6-kilometrowej trasy od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, która została podzielona na trzy części realizacyjne.

W ramach inwestycji powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Ważną wiadomością dla kierowców jest również to, że w ramach budowy S7 powstaje odcinek ekspresowej Zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrojem. Odcinek ten w przyszłości ma znacznie skrócić podroż na południe kraju, zarówno w kierunku Zakopanego, jak i do przejścia granicznego w Chyżnem.