Kiedy zaczynał pomagać w rodzinnej firmie, po prostu roznosił ulotki. Dzisiaj jego majątek jest warty ok. 4,5 mld zł. Sebastian Kulczyk, inwestor, prezes Kulczyk Investments, w programie „Nino o biznesie” mówi o swoich początkach oraz o tym, w czym znajduje motywację.

Kulczyk odziedziczył majątek po ojcu, Janie Kulczyku, twórcy firmy Kulczyk Investments. Dzisiaj sam prowadzi tę firmę, działając w obszarze inwestycji w nowe technologie. Wspiera firmy zaczynające działalność w tym segmencie. Nino Dżikija pyta go o jego doświadczenia, o to, co sądzi o „książkowym mentoringu” i jaką książkę poleciłby innym.