Silny wiatr i burze nad Polską. Warto ubezpieczyć auto

Aura nie oszczędza Polski. Mimo, że mamy środek lata ma bardzo mocno wiać i padać, pojawią się też burze. Zjawiska te mogą niszczyć pozostawione na parkingach samochody, ale też uszkadzać nieruchomości. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu zanim będzie za późno.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Obowiązują również alerty hydrologiczne drugiego. By ograniczyć skutki pogodowych szaleństw LINK4 przygotował specjalny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych - Smart Casco. Bez wykupowania standardowego AC, już od 49 złotych za rok – czyli około 4 złotych miesięcznie - można nabyć w LINK4 specjalny pakiet ubezpieczeń chroniący nasze auto przed skutkami nawałnic, powodzi, wichur czy innych, niszczycielskich sił przyrody. Czyli dokładnie przed tym wszystkim, przed czym właśnie ostrzegają służby. Bo ostrzeżenia pierwszego stopnia wprost mówią o „wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.”

Pełna oferta Smart Casco jest dostępna na stronie internetowej LINK4. Warto zwrócić uwagę, że od 129 złotych rocznie można mieć ubezpieczenie Smart Casco Żywioły i Kradzież.

A oferta Smart Casco, poza ubezpieczeniem od kradzieży czy żywiołów, to możliwość zabezpieczenie pojazdu na wypadek tzw. „szkody całkowitej”. – To znaczy, że można ubezpieczyć samochód kompleksowo. Od żywiołów, kradzieży i od szkody całkowitej. Ceny takiego pakietu wahają się od 209 do 414 złotych – wyjaśnia Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w LINK4 i dodaje, że wichury niestety nie oszczędzają nieruchomości. I te również warto ubezpieczyć.

Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4

Wysokość ubezpieczenia zależy od wieku i wartości pojazdu. Im auto nowsze, tym ubezpieczenie jest droższe. Najkorzystniejsza i zarazem najtańsza oferta jest przygotowana dla właścicieli samochodów, których wartość nie przekracza 15 tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie działa na terenie całej Europy.

Wszelkich informacji o Smart Casco i ubezpieczeniach nieruchomości udzielą doradcy LINK4. Można się z nimi skontaktować pod numerem telefonu 22 444 44 44. Ubezpieczenie można też kupić przez stronę internetową www.LINK4.pl lub u agentów.