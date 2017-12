Skanska za 75 mln euro sprzedała dwa biurowce przy Dworcu Głównym w Krakowie. Powstają kolejne trzy

Fot. Łukasz Krajewski/Agencja Gazeta Wrzesień 2016 r. Prace budowlane przy ul. Pawiej w Krakowie

Za 75 mln euro zostały sprzedane pierwsze dwa z pięciu biurowców, które Skanska buduje w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP w Krakowie w ramach projektu High5ive. Nabywcą jest fundusz Niam.

Jak informuje agencja Reuters, transakcja zostanie uwzględniona przez spółkę jeszcze w czwartym kwartale, a przekazanie budynków odbędzie się w drugim kwartale 2018 roku.

High5five to kompleks biurowy składający się z pięciu budynków, który powstaje przy ul. Pawiej w Krakowie wzdłuż linii kolejowej przy Dworcu Głównym. Całkowita powierzchnia najmu to ok. 70 000 m kw.

Inwestycja ma składać się nie tylko z budynków biurowych, ale także otoczenia, które ma służyć mieszkańcom. W otoczeniu budynków mają znaleźć się m.in. kino letnie, boiska do gier zespołowych, plenerowa siłownia czy stacja do serwisowania i mycia rowerów.