Skarbnica Narodowa kusi darmową pamiątką. Jest jedno "ale"

Monety okolicznościowe Skarbnicy Narodowej powstaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

"Bezpłatny medal pamiątkowy dla każdego Polaka" - tak Skarbnica Narodowa zachęca do nabycia numizmatu z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Jest reklamowany jako darmowy, ale do zakupu należy doliczyć podejrzanie wysokie koszty przesyłki. Internauci nabrali podejrzeń.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Skarbnica Narodowa wybiła medal pamiątkowy. Reklamowany jest jako moneta "dla każdego Polaka". Dystrybutor monet i medali okolicznościowych reklamuje go za pośrednictwem strony internetowej www.polska2018.com.pl.

Moneta z wizerunkiem "naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego" ma być darmowa. Jednak aby ją nabyć, należy uwzględnić opłatę w wysokości 9,95 zł. Ma to być koszt "pakowania i przesyłki". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że koszt zwykłego listu, w którym zmieści się moneta, zwykle wynosi ok. 3 złotych. Internauci nabrali zatem podejrzeń. Uważają, że firma chce zarobić, reklamując monetę za 0 złotych (co jest podkreślone w komunikacie kilkukrotnie), a ukrywając swój zarobek w kosztach przesyłki. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ile osób doczyta informacje umieszczone mniejszym druczkiem o dodatkowej opłacie.

Kolega znalazł w skrzynce. Skarbnica Narodowa - ilu ludzi się nabierze? pic.twitter.com/2gRYMIcABO -- Łukasz Turkowski (@turkows) 22 lutego 2018

- Zamawiający pokrywa jedynie koszt pakowania i przesyłki, który to powstaje w wyniku zobowiązań wobec naszych partnerów. Jako firma wysyłkowa Skarbnica Narodowa ponosi koszty dystrybucji produktów do klientów - informuje money.pl biuro prasowe Skarbnicy Narodowej. - Jest to standardowy koszt wysyłki pojedynczego produktu wyliczony na podstawie m.in. logistyki pakowania, czasu pracy pracowników magazynowych i pakujących, wagi przesyłki - dodaje.

Numizmat można zarezerwować przez formularz na stronie internetowej oraz za pośrednictwem infolinii SN. Koszt za minutę połączenia to 20 groszy z telefonów stacjonarnych, a z komórki - 45 groszy.

Jak SN informuje o pamiątkowej monecie? Wysyłając pocztą list z "ważnym komunikatem" i podkreślając w nim kilkukrotnie, że medal jest bezpłatny. Argumentem ma być także wiadomość, że medal jest przeznaczony "dla każdego Polaka".

"Oferta specjalna" ma obowiązywać tylko przez 10 dni. Nie wiadomo, ile kosztować będzie później. Wszystkim niezadowolonym z monety przysługuje prawo zwrotu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Medal z wizerunkiem marszałka z sylwetką orła w koronie i zarysem terytorium niepodległej Polski wykonany jest z miedzioniklu. To stop miedzi i niklu.

- Medal wybijany jest według zapotrzebowania i ilości zamówień. Każdy kto zamówi u nas ten produkt może go zwrócić - koszt przesyłki pokrywa zamawiający i może on być różny w zależności od operatora i sposobu wysyłki, jaki wybierze klient - poinformowało money.pl biuro prasowe SN.

Monety kolekcjonerskie są często dodawane do prasy drukowanej. Reklamowane są jako "drogocenne pamiątki” albo "numizmaty pokryte 24-karatowym złotem”. Eksperci uważają natomiast, że nie są wiele warte, a jeśli już są pokryte kruszcem, to zwykle ma on grubość jednego mikrometra. To oznacza, że nie ma w nich ani grama złota, a wartość ogranicza się do kosztów projektu i wybicia.