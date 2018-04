Przedsiębiorcy zaoszczędzą ćwierć miliona złotych. Zmiany odczują w maju

Fot. Skraba/REPORTER Stawka ubezpieczenia wypadkowego w firmach zajmujących się wydobywaniem surowców spadła z 3,6 do 2,8 proc.

Od 1 kwietnia zdecydowana większość firm zapłaci mniej za ubezpieczenie wypadkowe. Największe oszczędności czekają firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników.

Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy zaoszczędzą w sumie ćwierć miliona złotych - podaje "Rzeczpospolita". Wszystko dzięki obniżeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe, która w przypadku samozatrudnionych spadnie z 1,80 proc. do 1,67 proc. Miesięcznie to dokładnie 3,47 zł mniej do zapłaty.

Więcej zaoszczędzą firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników. Zmiany stawek od kwietnia obowiązują w 28 grupach firm. Jak informuje "Rzeczpospolita", dla pracujących w rybactwie stawka spadnie z 2 do 1,2 proc, a przy wydobyciu ropy i gazu z 3,6 do 2,8 proc.

Choć zmiany weszły w życie od kwietnia, przedsiębiorcy odczują je w maju, kiedy to wypada termin zapłaty kwietniowych składek.

