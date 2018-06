Słyszysz: łatwy, pewny i wysoki zysk? Nie ufaj. KNF ostrzega Polaków

Fot. Bartosz KRUPA Oszuści mamią Polaków. KNF rusza z kampanią ostrzegawczą

Dużo mówi się o obrocie walutami i kryptowalutami, tymczasem inwestowanie na rynku Forex i w kryptowaluty to ryzyko. Komisja Nadzoru Finansowego chce na nie uwrażliwić Polaków, dlatego rusza z kampanią "A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”.

Bohaterem jednego ze spotów, które towarzyszą kampanii, jest Piotr, żyjący w „bańce złudzeń inwestycji”. Jego świat może wydawać się godny pozazdroszczenia: drogie auta, najlepsze ubrania. To wszystko jedynie złudzenia. Oszczędności Piotra, które ulokował w piramidach finansowych, mogą zniknąć w każdej chwili. Spot kończy się pytaniem: „A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”. Nie warto ryzykować. Sprawdź listę ostrzeżeń publicznych KNF oraz listę podmiotów nadzorowanych!

Dlaczego powinno nam się zapalić czerwone światło?

W przypadku „walut” wirtualnych trzeba wiedzieć m.in. o wysokim prawdopodobieństwie istotnych zmian ich wartości w krótkim czasie, połączonym z brakiem właściwych zabezpieczeń prawnych i organizacyjnych. Istotnym zagrożeniem jest działanie bez właściwych licencji podmiotów obracających środkami inwestorów lub przechowujących te środki. Dodatkowo warto pamiętać, że niektóre z tych podmiotów prowadzą agresywny marketing, obiecując bezpieczeństwo i wzrost zysków z inwestycji, co należy traktować jako świadome wprowadzenie inwestorów w błąd.

Rynek Forex jest zaś trudno przewidywalny dla indywidualnego i mało doświadczonego inwestora. Nieuczciwi brokerzy forexowi mogą wpływać na warunki transakcyjne na platformie, powodując tym samym znaczne utrudnienie osiągnięcia oczekiwanego wyniku finansowego przez inwestorów.

Kolejnym ryzykiem identyfikowanym przez KNF jest stosowanie przez nieuczciwych lub działających nielegalnie brokerów agresywnego marketingu skierowanego do klientów detalicznych, który ma na celu pozyskanie klientów poprzez wprowadzenie ich w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji, pewności zysku, istoty instrumentów będących przedmiotem inwestycji czy kompetencji osób przedstawiających ofertę.



Akcja ma także na celu zwrócenie uwagi osobom chcącym inwestować swoje pieniądze, aby nie ufały podmiotom oferującym łatwe, pewne i wysokie zyski. Jak przestrzega KNF, Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcia takie mogą mieć charakter piramidy finansowej.

Poszukując miejsca lokowania swoich oszczędności, należy pamiętać o zasadniczej regule: podmioty, które oferują usługi finansowe pod postacią oferty lokacyjnej lub inwestycyjnej, powinny tego dokonywać na podstawie właściwego zezwolenia wydawanego przez polski organ nadzoru nad rynkiem finansowym, czyli KNF, względnie przez jej zagranicznych odpowiedników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To, czy firma oferująca swoje usługi na rynku finansowym działa legalnie, można sprawdzić na stronie internetowej www.knf.gov.pl w wyszukiwarce podmiotów nadzorowanych. Warto także sprawdzać „Listę ostrzeżeń publicznych KNF”, na którą wpisywane są podmioty, wobec których zachodzi podejrzenie działania bez zezwolenia KNF. Pomocnym narzędziem, które skupia w sobie wszystkie te informacje jest bezpłatna aplikacja „KNF Alert”, na której można znaleźć powiadomienia o nowych podmiotach dodanych do „Listy ostrzeżeń publicznych KNF” oraz o ważnych komunikatach Komisji.

