Spędzasz cały dzień w biurze? Dowiedz się, jak zachować zdrowie bez uszczerbku

Praca w biurze uchodzi za lekką i przyjemną wyłącznie wśród osób, które nigdy jej nie wykonywały. Brak wysiłku fizycznego kiepsko wpływa na ogólną kondycję organizmu. Przede wszystkim jednak wiele godzin spędzanych dzień w dzień przy komputerze w pozycji siedzącej powoduje dyskomfort, a w dłuższej perspektywie może prowadzić do poważnych dolegliwości. Poznaj je i dowiedz się, jak skutecznie z nimi walczyć.

Co grozi pracownikom biurowym?

Jak często uskarżasz się na ból pleców po 8 godzinach przy biurku? Niestety dotyka on wiele osób pracujących w biurach, nawet jeśli ich fotele są z pozoru wygodne. Ból stanowi pierwszy sygnał, że pozycja nie jest komfortowa. W dalszej konsekwencji może prowadzić do nieodwracalnych lub trudnych do wyleczenia zwyrodnień kości i stawów. Promieniujący również na kończyny ból potrafi mocno zakłócić wykonywanie codziennych obowiązków. Osoby, które dodatkowo dużo piszą na klawiaturze, są zmuszone do układania dłoni w nienaturalny sposób. W tym przypadku pierwszą oznakę problemu stanowią dolegliwości bólowe na skutek podrażnionych nerwów. Zbagatelizowanie sprawy może doprowadzić do zespołu cieśni nadgarstka charakteryzującego się dodatkowo obrzękiem i stanem zapalnym stawów.

Latem pomieszczenia biurowe są klimatyzowane, a w trakcie chłodniejszych dni działa w nich ogrzewanie, co ma podwyższyć komfort pracy. Choć w umiarkowanej temperaturze czujemy się najlepiej, to utrzymywanie jej za wszelką cenę powoduje suche powietrze. Ono zaś w połączeniu z obecnymi w niektórych biurach kurzem i roztoczami pochodzącymi w wykładzin, mebli czy kartonów, drażni i wysusza nasz układ oddechowy. Obok reakcji alergicznych jest to jedna z najczęstszych przyczyn przewlekłego zapalenia gardła. Wysuszone błony śluzowe powodują uporczywy suchy kaszel.

Obok długotrwałego wpatrywania się w ekran komputera i przebywania w sztucznym oświetleniu również klimatyzacja prowadzi do dolegliwości oczu. Poza pogorszeniem jakości widzenia stosunkowo często przypadłością pracowników biurowych jest zespół suchego oka. Schorzenie charakteryzuje się niedostatecznym nawilżeniem powierzchni oka przez zbyt małą ilość filmu łzowego stanowiącego jego naturalną ochronę. Typowe objawy zespołu suchego oka to uczucie pieczenia, szczypania i obecności ciała obcego. Jak radzić sobie ze wspomnianymi dolegliwościami?

Nie daj się bólowi pleców i nadgarstków

Ból pleców, który w warunkach biurowych szczególnie często przydarza się w szyi oraz okolicy lędźwiowo-krzyżowej, to poważny sygnał. Czas spędzony w pozycji siedzącej należy zrównoważyć, zapewniając mięśniom i stawom wytchnienie i aktywność. Pomocne powinny być masaże. Ćwiczenia fizyczne wzmacniające plecy również są bardzo wskazane. Aby uniknąć bólu dłoni i zespołu cieśni nadgarstka, należy z kolei zapewnić im odpoczynek i powrót do naturalnej pozycji. Pracę przy komputerze warto przerywać przynajmniej na 5 minut w ciągu każdej godziny.

Zdarza się jednak, że ból nie ustępuje, a przecież nie można tak po prostu opuścić stanowiska pracy. Wówczas można sięgnąć po sprawdzony środek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Możemy doraźnie zastosować jeden z niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W zależności od zawartej w składzie substancji czynnej mogą się one różnić siłą działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego, a także szybkością działania oraz występowaniem działań niepożądanych. Spośród leków z grupy NLPZ w przypadku ostrego bólu można zastosować dostępny bez recepty deksketoprofen. Deksketoprofen (występujący w lekach Dexak® i Dexak® SL) charakteryzuje się szybkim początkiem działania przeciwbólowego. Leki te można przyjmować na pusty żołądek (np. 15 min. przed posiłkiem), co umożliwia szybszy początek działania. Innymi substancjami dostępnymi bez recepty są np. diklofenak (występujący w leku Voltaren) czy meloksykam (występujący w leku Opokan).

Zadbaj o komfort oczu i dróg oddechowych

Na suche powietrze w biurze, źle wpływające na oczy i drogi oddechowe, raczej większość z nas nie ma wpływu, ale warto podpowiedzieć szefowi korzyści płynące z inwestycji w nawilżacz. Jeśli chodzi o radzenie sobie z pierwszymi skutkami niedogodności, to warto stosować preparaty nawilżające powierzchnię oka – dostępne są również takie, które można używać, jeśli nosi się soczewki. Osoby narażone na przewlekłe zapalenie gardła powinny natomiast przyjmować dużo płynów. Dobry skutek przyniosą też inhalacje wzbogacone o olejki eteryczne.