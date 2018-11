Split payment: coraz więcej przedsiębiorców korzysta, ale bez przekonania

Fot. Stanislaw Kowalczuk/East News

Zaledwie 1/4 małych i średnich firm jest zainteresowana podzielona płatnością. Większość z tych, które się ku niej skłania robi to nie dlatego, że chce, lecz musi.

Aż 58 proc. małych i średnich firm jest przeciwna podzielonej płatności. Zainteresowana posługiwaniem się nią w kontaktach z kontrahentami jest zaledwie jedna czwarta respondentów, przy czym znakomita większość z nich skłania się ku niej nie dlatego, że chce, lecz dlatego, że musi.

To wyniki badan przeprowadzonych na zlecenie biura informacji gospodarczej BIG InfoMonitor – informuje o nich "Dziennik Gazeta Prawna".

Niechęć przedsiębiorców wynika z tego, że obawiają się, iż mechanizm może zaburzyć ich płynność finansową. Krzysztof Stefański, doradca podatkowy Grupy BIK tłumaczy, że split payment powoduje, że część pieniędzy zostaje unieruchomiona na rachunku VAT, co może zmuszać przedsiębiorców do korzystania z dodatkowego kredytowania, a w skrajnych przypadkach przyczynić się nawet do problemów finansowych.

Korzystanie z podzielonej płatności nie przynosi też przedsiębiorcom żadnych konkretnych korzyści, a przepisy nie są dopracowane (m.in. w zakresie solidarnej odpowiedzialności lub odzyskania środków z rachunku VAT w przypadku błędnie zrealizowanej płatności).

57 proc. przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na split payment, robi to, gdyż stosują to – lub planują to zrobić - ich kontrahenci. Niecałe 20 proc. robi to ze względu na przywileje podatkowe (szybszy zwrot VAT i ograniczenie sankcji lub solidarnej odpowiedzialności), a 15 proc. zdecydowało się na to prewencyjnie, ze względu na nieuczciwości przy rozliczeniach VAT.

Split payment oznacza dodatkowe obowiązki dla płatników. Nie wystarczy już po prostu zatytułować przelewu

Niezależnie od sceptycyzmu, dane Ministerstwa Finansów dowodzą, że ta metoda płatności coraz bardziej się przyjmuje. W lipcu i sierpniu przeprowadzono w ten sposób 2,4 mln transakcji o łącznej wartości ponad 40 mld zł. Na rachunki przelano 8 mld zł. Ze split payment skorzystało w dwóch miesiącach 120 tys. podatników – wylicza "DGP".

Już w październiku z metody skorzystało 200 tys. podatników. Dodając do tego użytkowników pasywnych, czyli takich, którzy otrzymali wpłatę VAT na oddzielny rachunek, otrzymamy liczbę 414 tys.

To dużo, gdy wziąć pod uwagę, że aktywnych podatników VAT jest mniej więcej 1,6 mln.

