Mała działalność gospodarcza. Spółki lepsze niż jednoosobowy biznes

Zdaniem szefa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Adama Abramowicza, obniżenie stawki podatku CIT będzie dla przedsiębiorców zachętą do zmiany formy prowadzonego biznesu.

- Co dają spółki z o.o.? Bezpieczeństwo. Jeszcze teraz nasz zespół apeluje do premiera o uproszczenie wszystkich procedur związanych z małymi spółkami - przekonywał w programie "Money. To się liczy" Adam Abramowicz, poseł PiS, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl