Sprawdź kalkulator płac money.pl. Dzięki niemu policzysz, ile zarabiasz netto lub brutto

Fot. East News

Wyższa płaca minimalna oraz prognozowane przeciętne wynagrodzenie, zwiększona kwota wolna od podatku, czy zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Od 1 stycznia nastąpiły zmiany wskaźników wpływających na kwoty podatków i składek ZUS. Aby policzyć, ile dokładnie będziemy zarabiać w 2018 roku, wystarczy skorzystać z naszego kalkulatora.



W ustawie budżetowej na 2018 rok założono przeciętne wynagrodzenie miesięczne 4443 zł brutto. To o 180 zł więcej w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w zeszłym roku. To oznacza wyższe składki ZUS.

Z kolei ustawowa płaca minimalna wzrosła z 2000 do 2100 zł brutto. To mniejsza podwyżka niż rok temu, gdy płacę minimalną podniesiono aż o 150 zł. W przypadku stawki godzinowej kwota urosła o 70 groszy do 13,70 zł brutto.

W tym roku obowiązuje też wyższa kwota wolna od podatku. Zamiast 6,6 tys. zł wyniesie 8 tys. zł, ale trzeba zaznaczyć, że skorzystają z niej tylko najsłabiej zarabiający i będzie stopniowo obniżać się wraz ze wzrostem dochodów. Kwota wolna w przypadku zarobków od 13 tys. zł do 85,5 tys. zł rocznie wyniesie zaledwie 3091 zł.

Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej zainteresuje wiadomość, że limit dochodu osoby niepełnosprawnej wzrósł z 9120 zł do 10 080 zł.

W przypadku twórców pracujących na umowę o dzieło dwukrotnie, do 85,5 tys. zł podwyższono roczny limit 50-proc. kosztów. Z drugiej strony bardzo zawężono katalog zawodów, które będą mogły skorzystać z tych przepisów.

Te i inne zmiany przepisów i stawek, jakie zostały wprowadzone w 2018 roku, oznaczają, że inaczej będą liczone nasz zarobki. W jaki sposób obliczyć, ile dokładnie będziemy zarabiać netto lub brutto? Najlepiej skorzystać z kalkulatora money.pl.