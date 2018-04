Sprzedaż paliw z legalnych źródeł nieustannie rośnie, ale szara strefa wciąż istnieje

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER Dzięki zmianie przepisów w 2016 r., szara strefa w sektorze paliwowym została bardzo ograniczona

Oficjalna sprzedaż paliw wciąż idzie w górę. Szara strefa została poważnie ograniczona, ale nie zniknęła całkowicie. Nadal trzeba udoskonalać przepisy, mówią przedstawiciele branży paliwowej.

- Problem szarej strefy został opanowany, ale jeszcze nie został rozwiązany – powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Piotr Pyrich, przewodniczący rady dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

2017 był kolejnym z rzędu rokiem, w którym po tym, jak wprowadzono przepisy wymierzone w szara strefę, gwałtownie wzrastała oficjalna sprzedaż paliw. Właśnie w zeszłym roku, po raz pierwszy w historii, zużycie głównych paliw (benzyny, oleju napędowego i LPG) przekroczyło 30 mln ton.

W ciągu ostatnich dwóch lat zużycie głównych paliw wzrosło o 1/4 . Rośnie także konsumpcja oleju napędowego – w ciągu ostatnich dwóch lat poszła w górę o 1/3.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wskazuje, że jest to zasługą rozwoju polskiej gospodarki, coraz większej zamożności społeczeństwa i wreszcie – stosunkowo niskich cen paliw. I wreszcie, czynnik prawdopodobnie najistotniejszy: zmiany w prawie wymierzone w szara strefę.

Nowelizacja ustaw o VAT, prawa energetycznego i ustawy o monitorowaniu przewozów ciężarówkami paliw, alkoholu i suszu tytoniowego z 2016 r. doprowadziła do ograniczenia handlu paliwami w szarej strefie i utrudniła wyłudzenia podatków od paliw sprowadzanych z innych państw unijnych.

Wygrana bitwa, nie wojna

Eksperci POPiHN nie mają wątpliwości, że właśnie to było punktem zwrotnym dla branży i ukoronowaniem wieloletnich starań koncernów paliwowych o wprowadzenie takich zmian. Pierwsze apele zgłaszały one już na początku dekady, gdy paliwa z szarej strefy zaczęły wypierać te z legalnego źródła.

Choć zużycie paliw z legalnych źródeł jest faktem nie podlegającym dyskusji, to problem szarej strefy nie został jeszcze trwale rozwiązany. Gazeta Wyborcza zwraca uwagę, że nielegalnie działające firmy wracają do starych metod wyłudzania podatków od paliw, wobec czego należy kontynuować kontrole przewozów paliw. O tym, że kontrole takie przynoszą skutki świadczyć może fakt, że przed zmianą przepisów do Polski wjeżdżało dziennie 700 cystern z paliwem, a obecnie – zaledwie 150.

