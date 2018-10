Stabilizacja cen nieruchomości w Warszawie? Tylko pozornie

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK

W ostatnim miesiącu ceny mieszkań w stolicy tylko nieznacznie poszły do góry. Obecnie średnia cena za 1m2 to 9005 zł. W sierpniu było to zaledwie 5 zł mniej - 9000 zł. Wygląda jakby rynek się regulował. To jednak pozorne.

Wyraźne różnice stawek widać na przykładzie konkretnych warszawskich dzielnic. W Śródmieściu ceny skoczyły aż o 430 zł. Na Wawrze spadły o 23 zł. Wyceniarka mieszkań Sonarhome.pl przyjrzała się zmianom i opublikowała miesięczny raport. Co z niego wynika?

Będą kolejne wzrosty cen mieszkań

Z sierpnia na wrzesień podwyżka jest niewielka. Jednak od początku roku 2018 ceny wzrosły już o 6,5%, czyli średnio o 552 zł. Mieszkanie o powierzchni 70 m2, które w styczniu kosztowało 591 710 zł (8453 zł za 1m2), we wrześniu podrożało o 38 640 zł i warte jest 630 350 zł. A jak pokazują prognozy Sonar, w grudniu średnia cena za m2 może skoczyć do 9191 zł. Wtedy taka nieruchomość podrożeje o kolejne 13 020 zł i będzie kosztować średnio 643 370 zł.

Okres od października do grudnia to zaledwie 3 miesiące, ale osoby, które zdecydują się na zakup mieszkania pod koniec roku, zapłacą za nie około 4 średnie pensje więcej.

Zmiany cen nieruchomości w warszawskich dzielnicach

W 16 warszawskich dzielnicach Sonar zanotował podwyżki cen mieszkań. W 2 nieznaczny spadek. Największe zmiany pojawiły się na Śródmieściu. W sierpniu 1m2 można było kupić za 10 898 zł. We wrześniu za 11 328 zł. To 430 zł więcej.

Jednak w stosunku do stycznia 2018 i tak jest taniej. Wtedy ceny były zawrotnie wysokie i dobiły do 12 146 zł za m2.

Duże podwyżki zanotowano też na Żoliborzu i Pradze Północ. Średnio 166 zł i 157 zł na każdym m2.

Drożej, bo o 70 - 126 zł, jest też w dzielnicy Włochy, na Wilanowie, na Ochocie, Ursusie, Rembertowie, Bemowie, Białołęce, Ursynowie i na Targówku. Więcej też zapłacimy za mieszkania na Wesołej (podwyżka o 58 zł) i na Bielanach (wzrost o 21 zł).

Ciekawie sytuacja prezentuje się na Mokotowie. Niegdyś był uznawany za najlepszą i najpopularniejszą dzielnicę. Dzisiaj ceny nieruchomości w tej okolicy stabilizują się. W ciągu miesiąca skoczyły zaledwie o 4 zł za m2. Podobnie jest na Pradze Południe, gdzie pojawił się wzrost na poziomie 7 zł za m2.

Gdzie ceny spadły? Na Wawrze jest taniej o 23 zł, a na Woli o 2 zł.

Oferty sprzedaży mieszkań są dłużej aktywne

Raport Sonar pokazuje, że nieruchomości w Warszawie sprzedają się średnio w 107 dni. W sierpniu ten okres był o 13 dni krótszy, wynosił 94,5 dnia. Oznacza to, że mieszkania kupowane są w 3-3,5 miesiące, licząc od daty pojawienia się ogłoszenia na portalu.

Dłużej zwlekamy z wyborem nieruchomości. Może to wynikać z liczby ofert. Tylko we wrześniu pojawiło się ich ponad 20 tysięcy.

Wilanów regularnie się rozbudowuje, obrzeżne dzielnice zyskują na znaczeniu, a najciekawsze lub atrakcyjne lokale na Pradze czy w Śródmieściu szybko znikają. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kilka lat. Potem może pojawić się kryzys, spowodowany brakiem ziemi pod inwestycje deweloperskie lub rosnącymi cenami nieruchomości. Zmiany zachodzą z miesiąca na miesiąc. Pełny raport dostępny pod adresem: https://sonarhome.pl/raporty/raport-ceny-mieszkan-w-warszawie-pazdziernik-2018