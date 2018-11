Stan wojenny na Ukrainie nie zmieni polskiego rynku pracy. Mogą się jednak pojawić uciekający przed wojskiem

Stan wojenny oznacza dla mieszkańców Ukrainy ograniczenie części praw obywatelskich. M.in. każdy obywatel decyzją administracyjną może zostać skierowany do wykonywania pracy uznanej przez państwo za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Możliwe jest także ograniczenie prawa do zarządzania własnym przedsiębiorstwem, przejmowanie prywatnej własności, a nawet przymusowe wysiedlenia czy obowiązek przyjmowania w domach mundurowych. Prezydent nie ukrywał także, że stan wojenny jest mu potrzebny dla łatwiejszego zarządzania wojskiem. Pobór także wisi w powietrzu, choć i bez stanu wojennego, prezydent Ukrainy może ogłaszać kolejne fale za pomocą dekretów.

Pytany przez money.pl ekspert zastrzega jednak, że wprowadzenie stanu wojennego nie doprowadzi do powtórki sytuacji z 2014 r., gdy w Polsce pojawiła się pierwsza fala migrantów zarobkowych z Ukrainy. Wówczas to na wybuch konfliktu zbrojnego nałożyły się równocześnie dwa inne czynniki.

- Po pierwsze do tamtej chwili, to Federacja Rosyjska była głównym kierunkiem migracji zarobkowych wśród obywateli Ukrainy. Po drugie: tamtą falę wygenerował popyt wśród polskich pracodawców. To zakłady pracy stymulowały napływ Ukraińców - mówi Andrzej Kubisiak. Jak dodaje, polski rynek pracy jest na historycznych szczytach i nie należy spodziewać się, by był w stanie wygenerować podobne zapotrzebowanie.