Startuje rejestracja na Kongres 590

Rozpoczynamy rejestrację na Kongres 590, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. III Edycja Kongresu odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy już 15-16 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego – G2A Arenie w Jasionce pod Rzeszowem.

Trzecia edycja Kongresu 590 po raz kolejny zgromadzi czołowe postacie życia publicznego, przedstawicieli świata biznesu, nauki i administracji państwowej. Wydarzenie będzie okazją do wymiany idei i doświadczeń zgromadzonych na Kongresie przedsiębiorców. Przedstawicieli zarówno dużego biznesu jak i małych i średnich przedsiębiorstw, liderów opinii oraz podbijających rynki startupowców. Sprawdzona dotąd formuła Kongresu będzie wzbogacona o nowe elementy. Obok otwartych debat z gośćmi VIP, uczestnicy będą mogli zabrać głos w czasie dyskusji panelowych. Kolejną nowością będą także interaktywne warsztaty, organizowane w oparciu o mobilną aplikację dedykowaną Kongresowi. Zakładają one wspólne wypracowanie rozwiązań dla konkretnych zagadnień tematycznych i przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Zmiany dotyczą także bloków tematycznych, które składają się na agendę Kongresu. Obok stałych zagadnień programowych, ogniskujących wokół kwestii istotnych dla przedsiębiorców: deregulacji, uproszczeń systemu podatkowego, cyfryzacji czy rosnących wyzwań rynku pracy, pojawią się także nowe. Wśród nich tematy obejmujące politykę klimatyczną i surowcową, technologie kosmiczne, branżę IT i cyberbezpieczeństwo. W programie pojawią się także zupełnie nowe wątki, dotyczące m.in. rosnącej roli przywództwa kobiet w polityce i biznesie, gospodarczego wymiaru służby zdrowia. Kongresowi będzie towarzyszyć specjalna strefa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach różnorodnych szkoleń i prezentacji eksperci z wielu dziedzin i praktycy biznesu będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nazwa wydarzenia zainspirowana jest prefiksem kodu kreskowego – 590, którym oznacza się towary wytwarzane przez polskie firmy. To szeroka formuła mająca na celu zachęcanie Polaków do zwracania uwagi na to, gdzie trafiają wydane przez nich pieniądze. Nam zależy, aby zasilały polską gospodarkę i dawały dochód polskiemu pracownikowi. – Wyjaśnia prezes Kongresu 590, Łukasz Oprawski.

W zeszłorocznej edycji Kongresu 590 wzięło udział ponad 4 tys. uczestników, a w 74 panelach dyskusyjnych wystąpiło ponad 400 panelistów. Podczas wydarzenia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował wiodące polskie firmy Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP z Prezesem Rady Ministrów na czele.

Informacja prasowa