Rewolucja we wnioskach o 500+. Ale jest haczyk

Od 1 sierpnia wniosek o 500 zł na dziecko można złożyć przez stronę obywatel.gov.pl. Ma być to wyjątkowo proste, ponieważ część danych z rejestru PESEL i ePUAP zostanie wypełniona automatycznie. Ale jest haczyk. Skorzystać z tej opcji mogą tylko ci, którzy mają aktywny profil zaufany.

Od sierpnia ruszy składanie wniosków na nowy okres w ramach programu Rodzina 500+. Wniosek muszą złożyć nie tylko rodziny, które chcą dołączyć do programu, lecz także te, które już korzystają z tej formy wsparcia. Wnioski o świadczenie można składać osobiście lub przez internet. Nowością, która ma wejść w życie 1 sierpnia, będzie elektroniczny wniosek o świadczenie dostępny na portalu obywatel.gov.pl.

Jak podkreśla minister cyfryzacji, prace nad e-wnioskiem trwały rekordowo krótko, zaledwie dwa tygodnie.

– Nie była to praca standardowa, ale okupiona dużym wysiłkiem mojego zespołu. Wniosek przyzwyczaja nas do zupełnie nowej postaci: bardzo sprawne szybkie klikanie, bardzo uproszczona formuła, nowoczesny produkt wizardowy, do jakiego przyzwyczailiśmy się w urządzeniach mobilnych, przy tym też świetna współpraca z ministerstwem rodziny, które szybko potwierdziło nam jego postać i zgodność z obowiązującymi regulacjami – mówi Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na dwanaście miesięcy - od 1 października do 30 września (wyjątkiem był pierwszy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i potrwa jeszcze do 30 września 2017 roku). W każdym roku należy więc złożyć kolejny wniosek o 500 zł miesięcznie. Rodziny, które nie dostarczą nowego formularza, przestaną otrzymywać wsparcie na dziecko.