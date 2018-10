Studenci z Polski zaprezentują swój start-up społeczny na międzynarodowym konkursie w Dolinie Krzemowej!

W dniach 9-11 października w San Jose w Kalifornii odbędzie się finał prestiżowego konkursu start-upów studenckich Enactus World Cup 2018. Podczas wydarzenia studenci z 36 krajów, w tym reprezentanci Polski przedstawią swoje projekty przed międzynarodowym jury złożonym z prezesów i menedżerów światowych koncernów takich jak KPMG, Unilever, Ford czy Walmart.

28 maja w Warszawie w PKiN odbył się krajowy konkurs Enactus, który wygrali studenci ze Szkoły Głównej Handlowej. Przedstawili oni autorski projekt odpowiadający na problem marnowania żywności, oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Studenci rozwiązują te dwa problemy, tworząc markę ekologicznych soków pod nazwą Mionsz. Soki są produkowane z niesprzedanych, ale wciąż zdatnych do spożycia owoców i warzyw. W produkcję zaangażowani są podopieczni stowarzyszenia zrzeszającego osoby w trudnej sytuacji życiowej i niepełnosprawne.



Społecznie odpowiedzialny biznes studentów zyskał uznanie w oczach jurorów konkursu – prezesów, managerów i dyrektorów największych spółek działających na polskim rynku. Tym samym młodzi przedsiębiorcy zyskali możliwość reprezentowania kraju na finale światowym Enactus World Cup w USA.

Enactus to międzynarodowa organizacja, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania i przyszłej pracy w biznesie. „Idea programu Enactus, która łączy świat akademicki ze światem biznesu jest nam bardzo bliska. Od lat budujemy relacje z czołowymi uczelniami w Polsce. Konkurs Enactus daje nam okazje do poznania młodych talentów, wspierania ich pierwszych kroków w biznesie. Do zaangażowania się w ten projekt przekonała nas wyjątkowa atmosfera tego przedsięwzięcia: świeżość myślenia młodych ludzi, ich energia, zapał i kreatywność.” – mówi Magdalena Pieśniewska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

W ramach programu studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują projekty w obszarze ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Poszukują oni rozwiązań biznesowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności. Program w Polsce organizowany jest przez firmę BIGRAM na 14 uczelniach wyższych takich jak min.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Politechnika Poznańska, czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami programu są min. takie firmy jak: Polskie Linie Lotnicze LOT, Grupa AXA, Tesco, PwC Polska, Siemens, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji na temat programu w Polsce, oraz konkursu można znaleźć na: www.enactus.pl.

Informacja prasowa