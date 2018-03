Szydło przyznała sobie premię. Cymański: tylko winny się tłumaczy

Była premier Szydło nabrała wody w usta w sprawie premii, którą sobie przyznała. Czy premier powinna się z niej wytłumaczyć? - Winni się tylko tłumaczą. Wydaje mi się, że ona powinna zrobić tak, jak poprzednicy - sprytnie - że zastępca powinien jej to sygnować. No bo kto ma ustalić dla premiera premię? Marszałek Sejmu? - stwierdza Tadeusz Cymański, gość programu "Money. To się liczy".

Tadeusz Cymański. Poseł, który jest przewodniczącym sejmowej podkomisji ds. kredytów walutowych, był w środę gościem programu "Money. To się liczy".

