Szykują się bardzo dobre zbiory kawy. Polska najwięcej importuje z Niemiec

Zbiory kawy w tym sezonie będą wyższe o 7 proc. niż rok temu.

Wyższe o 7 proc. zbiory kawy na świecie w sezonie 2018-2019 prognozują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas. Aż trzy czwarte importowanej do Polski kawy trafia do nas za pośrednictwem niemieckich firm.

Jeśli prognozy analityków sprawdzą się, zwiększenie zbiorów kawy będzie miało przeszło dwukrotnie większa dynamikę niż prognozowany wzrost globalnego spożycia, który ma wynieść 3 proc.

W sezonie 2017-2018 światowa produkcja kawy wyniosła 159,8 mln 60-kilogramowych worków (USDA), co daje ok. 9,6 mln ton. Jak wskazują analitycy BGŻ BNP Paribas, to zbliżona wielkość do tegorocznych zbiorów pszenicy w Polsce.

W komunikacie banu czytamy, że w zeszłym roku do Polski sprowadzono ok. 160 tys. ton kawy o wartości blisko 0,5 mld euro. Znaczna część sprowadzonej do Polski kawy jest reeksportowana - w 2017 r. było to 60,4 tys. ton, czyli 38 proc. importu o wartości 308,5 mln euro.

Największym dostawcą kawy do Polski były Niemcy. Z tego kraju w 2017 r. zakupiono 118,4 tys. ton, czyli niemal 75 proc. całego importu tego produktu. Z Wietnamu trafiło do Polski 12,3 tys. ton kawy, z Brazylii 3,5 tys. ton, z Ugandy 3,1 tys. ton, a z Indii 2 tys. ton.

Najwięksi producenci kawy na świecie to Brazylia (50,9 mln worków), Wietnam (29,9 mln), Kolumbia (14,5 mln), Indonezja (11,1 mln) i Honduras (7,5 mln).;



- Prognozowana wyższa produkcja kawy bez wątpienia wpływa na jej ceny na świecie. W sierpniu 2018 r. średnia wartość indeksu cen kawy publikowanego przez Międzynarodową Organizację Kawy była najniższa od listopada 2013 r., o 20 proc. niższa niż przed rokiem, co może znaleźć odzwierciedlenie w spadkach cen kawy również na polskim rynku - powiedział ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas Paweł Wyrzykowski, cytowany w komunikacie.

