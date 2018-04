Szykuje się podwyżka podatku na niektóre produkty. Prof. Modzelewski: niech ci panowie sprawdzą projekty PiS z 2015 r.

Ministerstwa Finansów zapowiada zmniejszenie listy produktów z obniżoną stawką podatku VAT. Wynoszą one 5 oraz 8 proc. i dotyczą głównie produktów żywnościowych, m.in. mięsa czy kiełbasy, i leków.

- Przecież nie było w programie wyborczym PiS zmniejszenia liczby towarów i usług na stawkach obniżonych. To odczytywane jest przez obywateli w oczywisty sposób: po co to robią? Pewnie po to, żeby podwyższyć ceny poprzez podniesienie VAT-u - powiedział prof. Modzelewski w programie "Money. To się liczy".

