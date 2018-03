Czym zajmuje się wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska? Na stronie internetowej resortu próżno znaleźć konkretne informacje. - Jeżeli są tak niedokładne dane, to ja mogę tylko przeprosić. Po powrocie do resortu się tym zajmę - obiecuje Andżelika Możdżanowska w programie "Money. To się liczy".

