WHO chce wyeliminować tłuszcze trans. - Nie tak szybko - mówią polscy producenci

Fot. Adam Staskiewicz/East News Tłuszcze trans muszą zniknąć - mówi WHO. Ale polscy producenci eliminować ich jeszcze nie chcą

- Tłuszcze trans są niezdrowe i przyczyniają się do śmierci nawet 500 tysięcy ludzi na świecie rocznie - uważa Światowa Organizacja Zdrowia. I stawia sobie za cel wyeliminowanie takich składników z pożywienia w ciągu pięciu lat. Może być ciężko - zwłaszcza w Polsce.

WHO jest przekonana, że tłuszcze trans, inaczej izomery trans kwasów tłuszczowych, przyczyniają się między innymi do chorób układu krążenia. Dlatego powinny zniknąć z pokarmów - uważa WHO. I stawia sobie cel - wyeliminować takie tłuszcze w ciągu pięciu lat, zaczynając od 2019 roku.

Tłuszcze trans tracą popularność. Ale zupełnie nie znikną

- Na pewno obserwujemy spadek wykorzystania tłuszczów trans na całym świecie - zauważa prof. Hanna Mojska z Instytutu Żywienia i Żywności. - Na przykład Amerykanie zakazali stosowania w żywności częściowo utwardzonych tłuszczów roślinnych, które są głównym źródłem izomerów trans - dodaje profesor.

Tłuszcze, których WHO chce się pozbyć. Zobacz wideo:

W Polsce walka z tłuszczami trans idzie oporniej, choć i tu ten składnik jest coraz rzadziej używany. - Na przykład nasza margaryna nie zawiera już w ogóle takich składników - mówi money.pl rzecznik zakładów ZT "Kruszwica".

Dostrzega to prof. Mojska. - Producenci margaryny na przykład rezygnują z tłuszczów tego typu, obecnie są w niej już minimalne ich ilości - mówi.

A co z innymi produktami, na przykład z olejem? - W oleju jest to, co natura dała. Trudno będzie zrezygnować więc z takich składników - mówi nam anonimowo przedstawiciel dużej firmy spożywczej. Podobnie mówi przedstawiciel innej dużej firmy z tego sektora. - Mamy niemal tysiąc produktów, trudno byłoby nawet zlokalizować, w których z nich są takie składniki - słyszymy.

- Zakłady tłuszczowe już od wielu lat minimalizują udział transów w tłuszczach - brzmi z kolei oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju dla money.pl.

Producenci zresztą nie muszą się spieszyć z eliminowaniem tłuszczów trans. - To na razie rekomendacja WHO, a nie prawomocne zalecenie - słyszymy w Ministerstwie Zdrowia.

Jednak nawet jeśli producenci chcieliby ograniczyć stosowanie tłuszczów trans, to i tak nie da się ich wyeliminować w stu procentach. - Częściowo tłuszcze trans występują naturalnie – w mleku, przetworach mlecznych, ale i w niektórych mięsach. Nie da się tego wyeliminować, chodzi raczej o tłuszcze trans powstające w procesie przemysłowym. Z nich już można rezygnować, ale tu istotny jest też sam proces ich wytwarzania. Mogą powstać w jego wyniku zarówno bardzo szkodliwe tłuszcze, jak i te nieco mniej niebezpieczne - mówi prof. Mojska.

Czytaj też: Masło i margaryna a tłuszcze trans

Jej zdaniem trudno z etykiet na produktach wywnioskować, który tłuszcz trans jest lepszy, a który gorszy. Warto więc pomyśleć o zrezygnowaniu z niego w ogóle. - Tłuszcze trans są bardzo szkodliwe dla zdrowia – co do tego nie ma wątpliwości - podkreśla prof. Mojska.

Tłuszcze trans. Gdzie je znajdziemy?

Tłuszcze trans występują w największych ilościach w słodyczach, fastfoodach, sosach, zupkach w proszku czy w chipsach. Instytut Żywności i Żywienia pracuje nad dokładnym ustaleniem, w których produktach takich składników jest najwięcej. Dotychczasowe wyniki badań można znaleźć na specjalnej stronie, prowadzonej przez IŻŻ.

- O tym, w jakich produktach jest najwięcej takich tłuszczy, będziemy mogli dokładnie powiedzieć w 2020 roku, gdy już skończymy badania - zapowiada prof. Mojska.

Wątpliwe, by do tego czasu polscy producenci z tłuszczów trans zrezygnowali.

Czytaj też: 6 głównych źródeł tłuszczów trans

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl