To może być koniec Ubera w Polsce. Jest projekt Ministerstwa Infrastruktury

Do komisji prawnej przy Radzie Ministrów wpłynął projekt nowej ustawy o transporcie z resortu infrastruktury. Nowe prawo oznacza kres Ubera czy Taxify.

Dokument trafił do komisji 17 października, a więc dzień przed masowym protestem taksówkarzy w Warszawie. To ostatni etap przed ewentualnym przyjęciem projektu na posiedzeniu rządu – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, uniemożliwi one świadczenia różnych rodzajów usług przewozu osób przez pośredników. W istocie przewóz osób będą mogli prowadzić tylko licencjonowani taksówkarze.

Projekt zakłada nałożenia na pośrednika ubiegającego się o licencje w przewozie obowiązku posiadania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numeru KRS.

Co to oznacza? Że licencję na pośrednictwo w przewozie będzie mógł uzyskać tylko podmiot, który w jakiś sposób jest zarejestrowany na terytorium Polski. Eliminuje to dostawców zagranicznych, a więc takich jak kalifornijski Uber czy estoński Taxify.