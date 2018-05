Totalizator Sportowy otwiera salony gier. Wiemy, kiedy będą dostępne dla graczy

Fot. Totalizator Sportowy Totalizator Sportowy

Pierwsze kilkadziesiąt salonów gier z automatami w całości kontrolowanymi przez państwo będzie uruchomionych już w czerwcu. Lokalizacja? Wiadomo, że jeden z pierwszych powstanie w Warszawie.

Nielegalne salony gier to zmora polskich miast i miasteczek ostatnich lat. Automaty, w których można było wygrać, ale częściej stracić w niekontrolowany przez nikogo sposób tysiące złotych, pojawiały się w niemal każdym pustostanie. Nielegalny proceder zdołano opanować dopiero w 2016 roku, gdy zdelegalizowano rynek pokątnie stawianych maszyn.

To nie oznacza jednak, że Polacy zrezygnowali z hazardu. Tylko w ub. roku Służba Celna zlikwidowała 24 tysiące nielegalnych automatów, co pokazuje, że walka z tym zjawiskiem jest bardzo trudna.

Totalizator wkracza na rynek automatów

Rynek może ucywilizować budowa sieci salonów gier, które będą kontrolowane przez państwo, a dokładniej przez Totalizator Sportowy.

TS wprowadza gry na automatach w oparciu o znowelizowaną Ustawę o grach hazardowych, realizując tym samym monopol państwa w tym zakresie

Zgodnie z zapowiedziami już w czerwcu otwarte zostaną pierwsze salony gier. W 2018 roku ma być ich 50. Salony powstaną w całej Polsce, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jeden z pierwszych powstanie m.in. w Warszawie.

W sumie stanie w nich 1220 automatów. Część nich została stworzona w Warszawskich Zakładach Łączności, pozostałe pozyskano od firm zagranicznych. W ubiegłym tygodniu zamówiono np. 300 automatów marki Merkur Gaming, produkowanych przez jednego ze światowych liderów w branży.

Jak zagrać na państwowym automacie

Salony powstają w miejscach, w których do tej pory nie były lokalizowane salony gier – w ostatnich pięciu latach. Wszystkie objęte będą monitoringiem i ochroną. Godziny otwarcia? Nie będą to miejsca dostępne całą dobę. Otwierane mają być do od popołudnia do później nocy. W jednym takim lokalu mają pracować minimum dwie osoby. W salonach nie będzie można również reklamować instytucji finansowych.

Kto i na jakich zasadach będzie mógł grać na automatach Totalizatora Sportowego?

Każdy gracz przed wejściem do salonu będzie musiał zarejestrować się w systemie informatycznym prowadzonym we współpracy Totalizatora z firmą Exatel.

Środki do gry będą wpłacane w salonie na specjalną kartę prepaidową. Tam też będą przekazywane pieniądze, które będzie można wygrać podczas gry. Wygrana będzie do odbioru w gotówce – w salonie.

To będzie bezpieczna rozrywka

Rozrywka na automatach w salonach gier w Polsce stanie się bezpieczna. Gry będą prowadzone w oparciu o przejrzyste zasady na certyfikowanych maszynach, a gwarancje właściwego działania usługi zapewni centralny system informatyczny, do którego podłączone będą urządzenia należące do Totalizatora Sportowego. Automaty oraz system informatyczny będą zabezpieczone przed niepowołaną ingerencją, a gracze chronieni zgodnie z najwyższymi standardami – zapewnia w komunikacie Totalizator Sportowy.

- Pilotaż, który będzie prowadzony do końca tego roku, ma pokazać, jakie gry cieszą się największym zainteresowaniem. Samych salonów gier będzie również więcej, jeśli będą cieszyć się powodzeniem – zapewnia Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. - Docelowo, w ciągu 4-5 lat Totalizator Sportowy może wprowadzić na rynek nawet 38 tys. automatów.

Totalizator nie kupuje lokali, gdzie powstaną salony. Większość z nich jest wynajmowana. W tych najmniejszych staną 3 automaty, w największych będzie to nawet kilkadziesiąt maszyn.

Inwestycja w salony gier jest kosztowna, bo urządzenie jednego lokalu - wraz z samymi urządzeniami i niezbędną infrastrukturą kosztuje 1,1 mln zł.

Prezes Cieślik szacuje, że inwestycja zacznie zwracać się mniej więcej w rok po uruchomieniu programu.

