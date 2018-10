Jakub Ceglarz 1 godzinę temu

Toyota będzie produkowała hybrydy w Polsce. Ruszyła nowa linia produkcyjna

Wałbrzyska fabryka Toyoty ma przestawiać się z produkcji części do samochodów spalinowych na te do aut z napędem hybrydowym. We wtorek ruszyła nowa linia produkcyjna w dolnośląskim zakładzie japońskiego giganta. To pierwsza taka linia poza Azją.

