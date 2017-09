Kultowa marka sklepów z zabawkami ogłosiła upadłość. Ma prawie 5 mld dol. długów

Fot. Mike Mozart/CC/Flickr W USA Toys'R'Us wystąpiła o ochronę przed bankructwem.

W USA Toys'R'Us wystąpiła o ochronę przed bankructwem. Wykorzystała do tego procedurę, która umożliwia restrukturyzację 5 mld długów. Podobne postępowanie firma zapowiedziała w spółce córce w Kanadzie.

Do problemów Toys'R'Us, podobnie jak do reszty branży detalicznej, przyczyniło się zdominowanie rynku przez Amazon. Większość sprzedaży przeniosła się bowiem do sieci.

Mimo upadłości, firma zapowiada, że jej sklepy na świecie nie będą likwidowane, a procedura restrukturyzacji długu pozwoli przetrwać marce – donosi CNN Money.

Jak podaje Bloomberg, producent zabawek ma w sumie 4,9 mld dol. długów. W przyszłym roku miał spłacić 1,7 mld dol. zobowiązań i 400 mln dol. odsetek.

Firma zarejestrowana jest w New Jersey i w ramach sprzedaży detalicznej zatrudnia prawie 65 tys. pracowników na całym świecie.

Jak wynika z oświadczenia firmy, jej działalność poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, łącznie w około 255 licencjonowanych sklepach i spółce joint venture w Azji, nie są objęte zgłoszeniem do ochrony przez bankructwem. Są bowiem odrębnymi podmiotami

Toys'R'Us ma około 1600 sklepów na całym świecie. Dwa z nich mają znajdują się również w Polsce.