Szczecińska Kolej Metropolitalna już za dwa lata. Trakcja ma umowy za pół miliarda złotych

Fot. Jacek Bereźnicki Tory za pół miliarda. Spółka Trakcja ma sporo pracy w woj. szczecińskim

Giełdowa spółka Trakcja zmodernizuje linię kolejową ze Szczecina Głównego do Polic, ale nie tylko. Umowa obejmuje prace na liniach, których łączna długość to 700 km.

Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi dwie umowy w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Dostanie za to łącznie 481 mln zł - podała spółka.

Prace mają być wykonane z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych. Największa część umowy to modernizacja 37-kilometrowej linii Szczecin Główny - Police. Ma być zakończona w terminie 25 miesięcy od podpisania umowy, czyli do sierpnia 2020 roku. Trakcja dostanie za to 375,8 mln zł.

Za ponad trzykrotnie mniejszą kwotę, czyli 105,5 mln Trakcja będzie modernizować wybrane części linii pasażerskich na trzech liniach kolejowych ze Szczecina, lub okolic Szczecina, których łączna długość to prawie 670 km. Wykonawca ma na to 22 miesiące.

Zobacz też: Polska kolej przyspiesza. Miliardy złotych do wydania

Szczecińska Kolej Metropolitalna

W osobnym komunikacie właściciel linii, czyli państwowa spółka PKP PLK podała, że podpisano we wtorek umowy za ok. 503 mln zł netto na modernizację linii na terenie aglomeracji szczecińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku linii kolejowej Stargard - Szczecin Główny, linii Gryfino - Szczecin Główny, Szczecin Dąbie - Goleniów oraz na odcinku Szczecin Główny - Police.

- Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin - Police wraz z budową nowych przystanków: Szczecin Ku Słońcu, Szczecin Arkońska, Szczecin nad Odrą oraz Police Piłsudskiego. Na jednotorowym szlaku Szczecin Główny - Szczecin Turzyn zostanie dobudowany drugi tor, co wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zapewni płynny przejazd większej liczby pociągów. Obecnie składy kursują tylko po jednym torze, co ogranicza liczbę pociągów - przepustowość trasy - napisano PKP PLK w komunikacie.

Objęte projektem obiekty zostaną wyposażone w monitoring, ławki, wiaty i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Na linii Gryfino - Szczecin Główny zmienią się perony na stacji Gryfino, Daleszewo Gryfińskie, Szczecin Podjuchy i na przystanku Czepino.

Zmodernizowane zostanie też przejście podziemne na stacji Gryfino oraz wybudowane nowe przejścia na linii Szczecin Główny - Police - na stacjach i przystankach: Szczecin Dąbie, Szczecin Dunikowo, Szczecin Niebuszewo, Szczecin Drzetowo, Szczecin Podjuchy. Przewidziane są też kładki nad linią tramwajową przy przystanku Szczecin Zdroje.

Będą też nowe przystanki: Szczecin Dunikowo i Szczecin Trzebusz w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Szczecin Żydowce, Szczecin Łasztownia, Szczecin Ku Słońcu, Szczecin Arkońska i Szczecin Nad Odrą. Poza Szczecinem będą wybudowane przystanki Police Piłsudskiego oraz Goleniów Park przy Goleniowskim Parku Przemysłowym - wylicza PKP PLK.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl