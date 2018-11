Ekspresówka S7 coraz dłuższa. Sprawdziliśmy, czy ciągle opłaca się jechać do Gdańska autostradą

Fot. GDDKiA Trasa Warszawa-Gdańsk. Wybierając A1 zyskujemy 12 minut, ale musimy dopłacić 45 zł

Otwarto kolejny, tym razem 40-kilometrowy odcinek ekspresówki S7. Można nią częściowo dojechać na przykład z Warszawy do Gdańska. Czy więc jeszcze jest sens, by wybierać płatną autostradę A1? Wcieliliśmy się w przeciętnego kierowcę popularnego auta i policzyliśmy.

40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 został otwarty tuż przed dniem Wszystkich Świętych. Budowa tej drogi z Gdańska do Elbląga trwała trzy lata i pochłonęła ponad 3,2 mld zł. Kierowcy ze stolicy poczekają do 2024 r., zanim S7 dojdzie do rogatek Warszawy, ale już teraz pojawiają się pytania, czy wybór autostrady A1 do Gdańska naprawdę się opłaca. Do wyliczeń wybraliśmy skodę octavię z benzynowym silnikiem 1,5. Spala on średnio w trasie 4,3 litra na 100 km. Czemu ten model? Według instytutu Samar, octavia była najczęściej wybieranym nowym samochodem na naszym rynku we wrześniu 2018 r.

Trasa Warszawa-Gdańsk. Lepsza ekspresówka czy A1?

Biorąc pod uwagę już udostępnione fragmenty S7, trasa Warszawa-Gdańsk będzie - biorąc pod uwagę same kilometry - krótsza niż w przypadku podróży autostradą. Wybierając S7 oszczędzamy też pieniądze, ale już nie czas. Tu wygrywa jednak A1.





Choć wybierając wariant z autostradą A1 mamy do pokonania 416 km, to czasowo wyjdziemy na tym lepiej - standardowo podróż zajmuje 3 godziny i 56 minut. Wariant S7 oznacza zwykle 4 godziny i 8 minut w aucie. Przy założeniu oczywiście, że na drodze nie wystąpią jakieś nieprzewidywane utrudnienia. Te jednak pojawiają się nierzadko, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.

Jeśli mamy octavię z silnikiem 1,5 TSI z 2018 roku i tankujemy za 5 zł za litr, to za trasę do Gdańska przez A1 zapłacimy 89,44 zł. Za paliwo na trasę przez S7 zapłacimy znacznie mniej - niewiele ponad 73 złote.

Wybierając wariant przez A1 trzeba też doliczyć opłaty za samą autostradę. Operator autostrady AmberOne, firma Intertoll Polska, za podróż od Nowej Wsi do Rusosina liczy sobie 29,90 zł. Łącznie więc podróż A1 na trasie Warszawa-Gdańsk wyniesie nas niemal 120 zł w jedną stronę. To aż o 45 zł więcej niż w przypadku wariantu przez S7.

Jeszcze więcej za podróż autostradą trzeba będzie zapłacić, jeśli chce się jechać np. z przyczepą. Wtedy za podróż na odcinku Nowa Wieś-Rusisin płaci się nie 29,90, a 71 zł.

Trasa S7. Kiedy dotrze do Warszawy?



GDDKiA

Docelowo droga S7 z Warszawy do Gdańska ma liczyć 333 km. Na kolejne odcinki trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Odcinek Napierki-Płońsk ma być oddany do użytku na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. Odcinek Płońsk-Czosnów ma być gotowy z kolei w II kwartale 2023 r. Odcinkiem S7 z Kiełpina do stolicy powinniśmy natomiast pojechać pod koniec 2014 roku.

Cała ekspresówka S7 ma liczyć nieco ponad 700 km i ma połączyć Gdańsk z Rabką Zdrój. Gdy zostanie ukończona, będzie największą trasą ekspresową w kraju.

