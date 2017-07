TVN ma nowego właściciela. Discovery Communications kupi Scripps Networks Interactive

Amerykański koncern oferuje 14,6 mld dol., czyli 90 dol. za akcję - donosi Reuters. Polska stacja TVN ma trafić w ręce Discovery do końca 2018 roku.

TVN od 2015 roku należy do Scripps Networks. Amerykanie wraz z kupnem polskiej stacji, wycofali spółkę z GPW - przypomina PAP.

Amerykańska sieć telewizyjna oraz dystrybutor kanałów telewizyjnych nadaje w blisko 180 krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej i Pacyfiku.

Koncern Discovery Communications jest co najmniej czterokrotnie większy. Wartość giełdowa spółki to około 15 mld dol.

To nie pierwsza próba połączenia amerykańskich firm. Wcześniej negocjacje z 2014 roku zakończyły się fiaskiem - donosi Wall Street Journal.

BREAKING: Discovery Communications to buy Scripps Networks Interactive for $14.6 billion, or $90 a share pic.twitter.com/y8PgMECM7z