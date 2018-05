TVP i WP rozpoczęły negocjacje. Porozumienie do lipca

Fot. wp Zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej stały się okazją do nawiązania rozmów pomiędzy nadawcami

Prezes TVP SA, Jacek Kurski i prezes WP Holding, Jacek Świderski zadeklarowali chęć porozumienia w sprawie emisji sygnału TVP w usłudze WP Pilot. Do 16 lipca obie strony chcą wypracować zadowalające rozwiązanie. Tymczasowo, na czas negocjacji, stacje TVP nie będą dostępne w usłudze WP Pilot.

Zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej stały się okazją do nawiązania rozmów pomiędzy nadawcami. Dla Telewizji Polskiej kluczowe jest poprawne wykonanie umowy licencyjnej.

Wirtualnej Polsce zależy na porozumieniu z jej wszystkimi partnerami. Z tego powodu WP w geście dobrej woli zdecydowała się wyłączyć stacje TVP ze swojej usługi do 16 lipca, na czas planowanych negocjacji, w wyniku których strony będą poszukiwały nowej formuły porozumienia na warunkach komercyjnych.

- Cieszę się, że rozpoczęte negocjacje mogą zaprocentować nie tylko dostępem do trzech kanałów, ale do całej bogatej oferty telewizji publicznej. Wierzę, że na porozumieniu dwóch polskich spółek mediowych skorzystają przede wszystkim widzowie - mówi Jacek Świderski, prezes WP Holding SA.

- Zależy mi na wypracowaniu nowego modelu biznesowego, który będzie dostosowany do współczesnego rynku medialnego i będzie brał pod uwagę jego wszystkie niuanse- temu będą służyły zbliżające się negocjacje. Naturalna wydaje się sytuacja, że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej i w na VOD.TVP.pl. czyli u nadawcy, który poniósł koszty pozyskania praw do tego wydarzenia - powiedział Jacek Kurski prezes TVP SA.

Stacje TVP1, TVP2 oraz TVP Warszawa były dostępne w usłudze WP Pilot na podstawie obowiązku "must carry - must offer" zawartego w ustawie o radiofonii i telewizji. Takie stanowisko przedstawiła KRRiT we wrześniu 2015 r. roku, kiedy to nakazała TVP udostępnić program TVP1, TVP2, TVP Regionalna.

WP Pilot to ciesząca się dużą popularnością usługa dostępu do tradycyjnej telewizji w wersji online. Działa poprzez serwis internetowy lub aplikację na najpopularniejsze platformy. Dzięki niej każdego miesiąca ponad 2 miliony Polaków może oglądać telewizję, gdziekolwiek się znajduje.

Poza usługą, w portfolio Grupy WP znajdują się również portale horyzontalne, specjalistyczne serwisy tematyczne oraz marki e-commerce. Ze wszystkich usług internetowych WP w kwietniu 2018 roku korzystało prawie 21 milionów Polaków.

