Ukraińcy chcą zakazu handlu w niedziele. Jest petycja

Fot. Piotr Kamionka/Reporter Zakaz handlu w niektóre niedziele obowiązuje w Polsce od marca tego roku

Do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenko wpłynęła petycja o wprowadzenie w kraju zakazu handlu w niedziele. W dyskusji nad pomysłem przywoływany jest przykład m. in. Polski.

Petycja to oficjalny dokument, który pojawił się na stronie ukraińskiej głowy państwa. Jednak żeby zajął nią się Petro Poroszenko, potrzeba, aby poparło ją 25 tys. osób. I musi to nastąpić w ciągu najbliższych 91 dni.

Inicjatorem petycji jest niejaki Bogdan Pestrushko. Według "Wiadomości Handlowych" twierdzi on, że niedziela ustawowo wolna od handlu przyczyni się do rozwoju wartości rodzinnych, gdyż obywatele będą mieli więcej czasu na rodzinne spacery czy pikniki. Czyli jest to argumentacja bardzo podobna do tej, której byliśmy świadkami w Polsce.

Ukraiński serwis politeka.net uważa, że wprowadzenie obostrzeń w handlu byłoby „kolejnym krokiem” we wprowadzaniu u naszego wschodniego sąsiada europejskich standardów. I wśród przykładów, gdzie działa takie rozwiązanie wymienia, oprócz Niemiec czy Francji, także Polskę.

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuję w Polsce od marca tego roku. Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy kalendarz, gdzie zaznaczyliśmy wszystkie niedziele, w które obowiązuje zakaz handlu. Znajdziecie go pod tym adresem.

