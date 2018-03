Ukraińskie prawo jazdy w 15 dni. 1000 euro, bez kursów i egzaminów

Fot. EASTNEWS/PIOTR JEDZURA/REPORTER Dla osób, które nie radzą sobie testami czy manewrami w polskich miastach, opcja wyrobienia prawa jazdy np. na Ukrainie może być kusząca.

Ukraińskie dokumenty bez problemu można wymienić na polskie. Internet pełen jest ofert „załatwienia” prawa jazdy za wschodnią granicą, czasem nawet wysyłkowo.

O zdawaniu egzaminów zagranicą słyszy się coraz więcej. Dla osób, które nie radzą sobie testami czy manewrami w polskich miastach, opcja wyrobienia prawa jazdy np. na Ukrainie może być kusząca. Ale jak wynika z dziennikarskiego śledztwa reporterki portalu BRD24, dokumenty bez problemu można kupić przez internet.

Ofert jest wiele, dziennikarka wybrała propozycję firmy Turbobersh.com. Do wyboru dostała dwa pakiety z kategorii B. Tańszą opcję dokumentu z Krymu z 2014 roku - za tysiąc euro w dwa tygodnie otrzymamy dokument - nawet kurierem do domu.

Prawo jazdy kategorii B. Czym można jeździć?

Opcję droższą: prawo jazdy z 2018 roku z potwierdzeniem ukończenia kursu za 3 tys. Druga opcja wymaga jednak pojawienia się dla bezpieczeństwa na Ukrainie. Za to ukraińskie dokumenty można wymienić na polskie prawo jazdy – pisze BRD24.

Bez problemu można jeździć na ukraińskim, to jest międzynarodowy dokument. Formalności? Dokumenty dostarcza się mailowo i wpłaca 20 proc. zaliczki na konto.

Posłuchaj rozmowy z konsultantem firmy, oferującym ukraińskie dokumenty:

Co na to policja? Zgodnie z relacją BRD24, pytana o sprawę Komenda Główna Policji, twierdzi, że to "hipotetyczna sytuacja i jak ktoś obiecuje coś przez telefon, to nie znaczy, że taką obietnicę zrealizuje". Oferty firmy Turbobersh nie komentuje.

Firma reklamuje się, że pomogła już ponad 3 tys. Polaków, a wśród klientów ma przedstawicieli rządu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl