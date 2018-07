Banki muszą zwrócić klientom pieniądze. Karty miały być darmowe

Fot. Piotr Fotek/REPORTER Informacje o możliwości zwrotu pieniędzy za niesłusznie pobrane prowizje często trudno znaleźć.

Darmowe karty płatnicze często wcale nie były darmowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainterweniował i banki oddają pieniądze. Trzeba jednak dobrze przeczytać list od banku i złożyć wniosek. Inaczej pieniądze przejdą nam obok nosa.

Karty płatnicze w polskich bankach są zwykle darmowe, czyli nie płaci się miesięcznej prowizji. Jest jednak zwykle warunek - w miesiącu musimy albo zrobić określoną liczbę transakcji albo wydać za pomocą karty określoną kwotę. Okazuje się, że nawet mimo tak pozornie prostych zasad i tu zdarzały się niespodzianki. Klient wydał tyle, ile trzeba, a tu bank jak gdyby nigdy nic ściągnął pieniądze z konta. O co chodzi?

W niedzielę pisaliśmy o komunikacie ING Banku Śląskiego wystosowanym do klientów. Bank informuje o terminie składania reklamacji w sprawie błędnie rozliczonych kart. ING będzie zwracać pieniądze, bo niesłusznie pobrał prowizję. Sprawa dotyczy jednak nie tylko tego banku.

Wielu z nas należą się pieniądze, a nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na otrzymywaną pocztą tradycyjna korespondencję i komunikaty w systemach transakcyjnych, oprócz klientów ING Banku, baczną uwagę powinni zwrócić też ci z: BOŚ Banku, Banku Pocztowego, Credit Agricole, PKO BP i T-Mobile Usługi Bankowe. Te banki dostały w ubiegłym roku decyzje UOKiK w sprawie nienależnie pobranych prowizji. Oznacza to, że będą musiały zwracać pieniądze.

Interwencja UOKiK

UOKiK informował o swoich działaniach w sprawie już w lutym. Wszczął postępowanie, bo wielu klientów protestowało, że niesłusznie pobrano im prowizje.

Okazało się, że transakcje z końcówki miesiąca banki rozliczały w miesiącu kolejnym i przez to zamiast obiecanego zera, klient płacił za używanie karty konkretne pieniądze. Tak robiło 13 na 18 sprawdzanych przez UOKiK banków.

Sześć z nich dobrowolnie zmieniło niejasne praktyki zaraz po informacji z UOKiK, czyli bez konieczności wydawania decyzji. Były to: BZ WBK, EuroBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Bank Millennium i Plus Bank.

BZ WBK wysyła listy, a klient ma trzy miesiące od otrzymania korespondencji na aneksowanie umowy w trybie reklamacji. Jest przy tym ważna informacja dla klientów - trzeba się w reklamacji powołać na nr Decyzji UOKiK nr RBG - 9/2018.

Bank Millennium dobrowolnie uprościł zasady rozliczania transakcji 9 grudnia ubiegłego roku. W reklamach informował, że warunkiem zwolnienia z opłaty jest zaksięgowanie transakcji, więc formalnie wszystko było w porządku.

Eurobank już tę sprawę ma za sobą od dwóch lat. Podobnie Getin Noble Bank. - Nie wiązało się to z dużymi kwotami, sprawa dotyczyła niewielu klientów - poinformowało money.pl biuro prasowe GNB.

Z informacji naszego czytelnika wynika, że listy do klientów w sprawie błędnie bezpłatnych kart wysyła też Deutsche Bank Polska.

Listy urzędniczo skomplikowane

Jak wspomnieliśmy wyżej, Urząd wydał w omawianej sprawie w ub. roku pięć decyzji, plus jedną jeszcze w końcówce 2016 r. w sprawie mBanku. Banki zobowiązane zostały do oddania konsumentom opłat za kartę i do zmiany modeli rozliczania transakcji. mBank swoje zobowiązania już rozliczył - informuje biuro prasowe.

Bank Pocztowy zbierał reklamacje do końca lutego b.r. i 18 osobom oddał łącznie... 100 zł. Kwota nie powala na kolana. Być może dlatego, że klienci nieuważnie czytali listy od banku, albo nic z nich nie zrozumieli. Patrząc na ten, który naszemu czytelnikowi przesłał w czerwcu Deutsche Bank Polska, nawet wiadomo by było dlaczego.

„Jeśli indywidualne rozliczenie dokonane przez Bank w odniesieniu do danego Klienta wykaże, że na podstawie Tabeli sprzed zmian wprowadzonych w latach 2014-2016, Klient zapłaciłby niższe opłaty i prowizje, Bank najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zawarcia aneksu dokona zwrotu nadpłaty” - czytamy w liście. Parę akapitów dalej bank dodaje, że „nie będzie domagał się dopłat”, gdyby sytuacja okazała się odwrotna, tj. jeśli komuś rozliczenie transakcji z końca poprzedniego miesiąca pomogło do uniknięcia opłaty w kolejnym.

"Jeśli coś, to coś", generalnie wszystko w urzędniczym stylu, czyli niejasno, a z treści nie wynika w sposób oczywisty, że jakieś pieniądze od banku na nas czekają. Część adresatów prawdopodobnie bez dogłębnej analizy wyrzuci pismo do kosza. Zawierać jakiś aneks nie wiadomo po co?

Jak już pisaliśmy wyżej, UOKiK do praktyk Deutsche Banku nie miał żadnych uwag, a mimo to bank się rozlicza z klientami. Mają oni termin do 30 lipca na złożenie reklamacji. Uwag Urząd nie miał też do: BGŻ, BPH, Idea Banku oraz Pekao.

UOKiK kwestionował: reklamy, które informowały o tym, że debetowe karty płatnicze były darmowe, jeżeli konsument wykonał w danym okresie rozliczeniowym transakcje w określonej liczbie lub wartości transakcji; nieczytelne informacje na stronach internetowych; model naliczania opłat za debetowe karty płatnicze.

