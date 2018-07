"Upodlenie polskich pilotów". Piloci z zagranicy zarobią w LOT więcej

Fot. Charles Rincheval/Flickr

LOT próbuje pozyskać pilotów z zagranicy, oferując im wyższe płace niż pilotom obecnie pracującym dla przewoźnika. Poinformował o tym na Twitterze Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT.

Jak pisze serwis Pasazer.com, LOT umieścił w serwisach branżowych ogłoszenie o naborze pilotów i zaoferował wynagrodzenie na poziomie 10 - 15 tys. dolarów.

Ogłoszenie nie umknęło uwadze pilotów, którzy obecnie pracują dla polskiego przewoźnika. Załogi czują się rozgoryczone wysokością płac oferowanym potencjalnym przyszłym kolegom z zagranicy. Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT wylicza, że oferowana w ogłoszeniu pensja kilkakrotnie przewyższa zarobki, które otrzymują polscy piloci obecnie współpracujący z LOT.

Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT nazywa najnowszą ofertę pracy skierowaną do zagranicznych kolegów "upodleniem naszych wspaniałych polskich pilotów”:

Dobra zmiana w LOT: upodlić naszych wspaniałych polskich pilotów, a dać zarobić obcym. Nie chronimy dobrze płatnych miejsc pracy dla rodaków, tak jak robią to inni. Konflikt z prezesem Milczarskim się zaognia. #LOT @MorawieckiM @ISzafranska @Cenckiewicz @beatamk @cezarygmyz -- Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT (@ZwiazekLOT) 24 lipca 2018

To nie pierwsze ogłoszenie skierowane do obcokrajowców. Jak pisze serwis Pasażer.com to pierwsze ogłoszenie o tym, że narodowy przewoźnik poszukuje pilotów, pojawiło się w czerwcu w serwisie branżowym Aviation Jobs.

Kandydaci na pilotów pracujących dla PLL LOT muszą posiadać ważną licencję pilota EASA / JAR FCL ATPL (A), nalot w wysokości 3 tys. godz., w tym 1 tys. godz. na stanowisku kapitana, certyfikat poświadczający zdanie egzaminu językowego ICAO LEVEL 5 oraz konieczny stan zdrowia (CLASS 1).

Oferta skierowana jest do rezydentów Unii Europejskiej posiadających prawo do wykonywania pracy. W czerwcowym ogłoszeniu przewoźnik oferował pensję netto w wysokości 6,5 tys. euro za miesiąc.

