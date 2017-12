USA odrzucają rezolucję ONZ. Sprawa Jerozolimy się zaognia

14 do 1 - mimo takiego stosunku głosów, Stany Zjednoczone przeciwstawiły się ONZ. Jako jedyny kraj w Radzie Bezpieczeństwa, zawetowały rezolucję wzywającą do wycofania decyzji prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Turcja mówi o odizolowaniu Ameryki.

Aż 14 członków Rady Bezpieczeństwa poparło rezolucję ONZ, której celem jest powrót do wieloletniego konsensusu w kwestii statusu Jerozolimy – podało BBC. Decyzja musi być jednogłośna, więc sprzeciw Ameryki oznacza fiasko.

Stała przedstawicielka USA przy ONZ, Nikki Haley, określiła wysuniecie tej rezolucji za "obrazę" i ostrzegła, że nie zostanie ona zapomniana. Twardy stanowisko USA pochwalił oczywiście Izrael, a premier Netanjahu podziękował za pośrednictwem Twittera.

Thank you, Ambassador Haley. On Hanukkah, you spoke like a Maccabi. You lit a candle of truth. You dispel the darkness. One defeated the many. Truth defeated lies. Thank you, President Trump. Thank you, Nikki Haley. pic.twitter.com/zFIiStoait