Na nic apele o weto. Prezydent podpisał prawo ułatwiające eksmisje

Fot. East News/Bartosz Krupa O weto apelowały organizacje lokatorskie. Nowe prawo nazywają "eksmisją plus"

Na nic apele organizacji lokatorskich. Na nic uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą eksmisje. Nowe prawo będzie stosowane przy wynajmie lokali z programu "Mieszkanie+".

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości przyczyni się do zwiększenia podaży nieruchomości dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Podpisaniem "kluczowej dla programu "Mieszkanie+" ustawy pochwalił się rzecznik ministerstwa infrastruktury Szymon Huptyś.

Ustawa zawiera jednocześnie kontrowersyjne przepisy, ułatwiające eksmisję z wynajmowanych mieszkań lokatorów, którzy zalegają z czynszem powyżej trzech miesięcy. Najemca wyrzucony z mieszkania+ nie będzie miał prawa do mieszkania socjalnego.

Mieszkanie+. Zobacz gdzie, kiedy i dla kogo?

Dlatego organizacje broniące ludzi przed eksmisją apelowały do prezydenta o weto. - Ci lokatorzy będą całkowicie pozbawieni ochrony przed bezdomnością w razie poważnych problemów zdrowotnych, czy finansowych. Od lat konsekwentnie protestujemy przeciw próbom ułatwienia eksmisji na bruk. Były Prezydent Komorowski kiedyś wycofał taki projekt po naszych protestach, a ostatnio wyglądało na to, że rząd też wycofał się z takich pomysłów. Ale w końcu Prawo i Sprawiedliwości ułatwiło eksmisję na bruk, co z perspektywy czasu z pewnością będzie oceniane jako nowy rozdział antyspołecznej polityki państwa - napisały w liście otwartym do głowy państwa.

Uwagi miał też Rzecznik Praw Obywatelskich. - Nie do zaakceptowania jest - w mojej ocenie - przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika do noclegowi, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny - napisał Adam Bodnar w wystąpieniu do prezydenta.

Ministerstwo infrastruktury, które pisało ustawę twierdzi, że chroni ona lokatorów, ponieważ umożliwia wypowiedzenie najmu tylko w trzech przypadkach: gdy najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem; gdy zalega z czynszem za trzy miesiące pomimo wyznaczenia dodatkowego miesiąca na spłatę należności lub gdy wynajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal bez pisemnej zgody właściciela.