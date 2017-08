Gdzie podziało się 250 mld zł? "Polakom należy się wyjaśnienie"

Fot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER

Wyłudzenia VAT pozbawiły nasze państwo około 200-250 mld zł. "Polakom należy się wyjaśnienie" - powiedział w poniedziałek wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest za powołaniem sejmowej komisji śledczej, która zbada te wyłudzenia.

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki na antenie TV Trwam pytany o to, czy powinna zostać powołana sejmowa komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT-owski odparł: "jak najbardziej jestem za tym".

- Rozmawiałem o tym z prezesem Kaczyńskim, to jest coś, co naprawdę woła o pomstę do nieba - ocenił wicepremier.

- Obserwuję różnego rodzaju rozporządzenia wcześniejszych władz skarbowych. Można się zastanawiać, czy to jest tylko lenistwo i głupota, czy to jest coś więcej - mówił wiceszef rządu.

Morawiecki tłumaczył, że "nasze państwo zostało pozbawiane setek miliardów złotych".

- Myślę około 200 - 250 mld zł - dodał. Ocenił, że jego zdaniem to właśnie temu zagadnieniu powinna się przyjrzeć KE.

Wyłudzili 60 mln zł:

- Uważam, że Polakom należy się to wyjaśnienie. Za te brakujące 200 mld to nie tylko byśmy mogli zrobić "5000+", przez jeden rok, zamiast "500+", ale moglibyśmy zbudować za to 20 tys. dróg ekspresowych" - wskazał. - To są gigantyczne środki, które zostały zdefraudowane - ocenił.

- To wielka sprawa wymagająca wyjaśnienia - podsumował wicepremier.