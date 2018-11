Nowe stawki VAT. Ministerstwo finansów szykuje niespodzianki

Nowa matryca to odpowiedź resortu finansów na pytania przedsiębiorców, którzy zgłaszali problemy z interpretacją i stosowaniem stawek VAT.

Dziennik przypomina, że podatkiem od towarów i usług z zasady objęte są wszystkie produkty w Polsce. Podstawowa stawka wynosi 23 proc., ale ok. 250 kategorii produktów może korzystać z obniżonych stawek 8 proc. oraz 5 proc. To głównie żywność i towary pierwszej potrzeby.

System jest jednak skomplikowany i pełen absurdów. W money.pl wielokrotnie pisaliśmyo różnym opodatkowaniu tych samych produktów. Na przykład pieczywo świeże z terminem do spożycia ma stawkę 5 proc., ale to z dłuższą datą do spożycia – już 23 proc. Keczup i sos musztardowy ma stawkę 8 proc, musztarda – 23 proc.