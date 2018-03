W którą stronę zmierza Wspólna Polityka Rolna? Żywność ekologiczna dużą szansą dla polskich gospodarstw

Fot. pixabay.com Producenci żywności mogą korzystać z wielu opcji finansowania produkcji, także z funduszy unijnych.

W Jasionce koło Rzeszowa trwa dyskusja na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Sytuację budżetową komplikuje fakt wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit). Jakie są priorytety przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, jakie jest miejsce WPR w przyszłych ramach finansowych? Dużą szansą dla polskiego rolnictwa może być rolnictwo ekologiczne. Te produkty o wysokiej jakości, mogą podbić Europę. W rozwoju rolnictwa ekologicznego chce pomagać Alior Bank.

Ponad 2,5 tys. osób przyjechało do podrzeszowskiej Jasionki na największe w tej części Europy wydarzenie w branży agro. Oprócz rolników i przedsiębiorców, w G2A Arenie pojawili się także polscy i unijni politycy, którzy mają ogromny wpływ na krajową i europejską politykę rolną.

Cięcie dopłat?

Jak ma wyglądać Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? W Rzeszowie dyskutowali o tym: unijny Komisarz ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Phil Hogan, polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa Francji Stephane Travert, Wiceminister Rolnictwa z Czech Pavel Sekac i węgierski Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Zsolt Feldman.

Politycy, choć prowadzili dyskusję w wyważonym, dyplomatycznym tonie, ostro bronili swoich racji. Minister Jurgiel wyraził nadzieję, że Unia będzie wspierać Polskę w walce z Afrykańskim Pomorem Świń. Przypomniał, że wciąż istnieją rozbieżności w kwestii wyrównania dopłat bezpośrednich.

Phil Hogan w odpowiedzi dodał, że Polska już dziś otrzymuje 8 proc. budżetu Wspólnoty na rolnictwo. Jest wiele przykładów dobrych inwestycji w Polsce, w których środki z budżetu UE wspierały nasze przedsięwzięcia; gmach, w którym obradujemy w 80%, został sfinansowany ze środków unijnych. Zasugerował, że być może kwota przekazywana naszemu państwu nie wzrośnie, wobec ograniczonego budżetu. Opowiedział się również za uproszczaniem polityki rolnej.

Stephane Travert przekonywał natomiast, że dziś ważne jest wsparcia innowacji i młodych rolników, a także stopniowe wyrównywanie różnic między państwami. To z kolei oznaczałoby ograniczenie dopłat bezpośrednich w najbogatszych krajach Wspólnoty.

Wyżywić 9 miliardów ludzi...

O innowacjach i nowych technologiach w uprawach i hodowli eksperci dyskutowali także w kilku panelach tematycznych. W jednym z nich przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski podkreślał, że rozwój branży powinien mieć na uwadze przede wszystkim redukcję kosztów i poprawę jakości żywności.

Z kolei dr Wolfgang Burtscher z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej przywoływał prognozy mówiące, że wkrótce na Ziemi będzie 9 mld ludzi, co oznacza potrzebę zwiększenia produkcji żywności nawet o 70 proc. Jak sprawić, by nie odbiło się to na jakości jedzenia? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

Nowe propozycje dla rolnictwa ekologicznego

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego ofertę agro dla przedsiębiorców prezentowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Spółka Gazownictwa, czy największy producent nawozów w tej części Europy - Grupa Azoty. Szeroką ofertę produktów i usług dla segmentu Agro prezentował Alior Bank.

- Europejskie Forum Rolnicze to miejsce dyskusji o tym, jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna. Ważnym elementem tej dyskusji jest temat finansowania rolnictwa i przetwórstwa przez sektor finansowy. Z jednej strony uczestniczymy w rozmowach przedstawiając naszą ofertę, z drugiej strony jest to też dla nas miejsce zdobywania wiedzy - wyjaśnia Dariusz Goszczyński, Dyrektor ds. Biznesu Agro Alior Bank.

Według Goszczyńskiego Forum to także doskonałe miejsce, by zaprezentować innowacyjne podejście Alior Banku dla finansowania podmiotów agro w łańcuchu produkcji i dystrybucji żywności.

- Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wartość polskiego eksportu zwiększyła się pięciokrotnie. Widzimy potencjał dalszego rozwoju i dlatego posiadamy kompleksową ofertę dla tego sektora – zapewnia Goszczyński.

Szczególne zainteresowanie bank wyraża we wspieraniu rolnictwa ekologicznego. Stąd współpraca banku ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia.

- Producenci żywności mogą korzystać z wielu opcji finansowania produkcji, także z funduszy unijnych. By było to możliwe rolnikom potrzebne są nowe produkty banków i ubezpieczycieli. Oferuje je we współpracy z nami Alior Bank. Dlatego chcemy przekonać rolników i przetwórców, że np. w łatwy sposób mogą otrzymać promesę, która znacząco ułatwia zawieranie kontraktów biznesowych i pozyskiwanie funduszy unijnych – mówi Paweł Krajmas, prezes Stowarzyszenia Polska Ekologia.

O tym, jak finansować nowoczesne i ekologiczne rolnictwo, rozmawiano także podczas jednego z paneli na Europejskim Forum.

Izabela Dąbrowska-Kasiewicz, Dyrektor ds. Finansowania Sektora Rolno-spożywczego w Alior Banku mówiła m.in. o możliwościach współpracy banku z rolnikami. Jednym z priorytetów, które wskazuje Alior Bank jest elastyczny system zabezpieczeń, dostosowany do wielkości i charakteru produkcji. Ogromne znacznie mają także partnerskie relacje między bankiem a rolnikiem, którymi do tej pory mogły chwalić się przede wszystkim banki spółdzielcze.

- Jestem przekonana, że bez wiedzy i zrozumienia branży w sektorze rolno-spożywczym, nie ma możliwości efektywnej współpracy – dodaje Dąbrowska-Kasiewicz.