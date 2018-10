Wakacje.pl przejmują serwis rezerwacyjny Parklot.pl. Nowy obszar działalności

Witryna www.parklot.pl będzie funkcjonowała w dotychczasowej formie.

Należący do spółki Wirtualna Polska Holding serwis Wakacje.pl przejął Parlot.pl, serwis pośredniczący w rezerwacji miejsc parkingowych przy największych portach lotniczych w Polsce.

- Zakup marki Parklot.pl doskonale wpisuje się w strategię Wakacje.pl opartą o stałe poszerzenie oferty produktowej dostępnej dla naszych klientów zarówno w kanale internetowym, jak i w sieci franczyzowej - powiedział Dariusz Górzny, prezes Wakacje.pl.

- Cieszę się, że do zespołu Wakacje.pl dołącza młody, sprawny manager w osobie Bartłomieja Niespodzianego, który będzie kontynuował rozwój stworzonego przez siebie biznesu, wykorzystując potencjał i wsparcie marki Wakacje.pl - dodał Górzny.

Parklot.pl to funkcjonujący od września 2016 r. marketplace pozwalający dokonać rezerwacji miejsc na prawie 50 parkingach przy głównych lotniskach w Polsce. Założycielem i prezesem spółki jest Bartłomiej Niespodziany, który rozpoczął projekt jeszcze w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej. Dziś serwis Parklot może pochwalić się największą liczbą użytkowników w swojej kategorii.

Zespół Parklot zajmie się obsługą całości produktu parkingowego Wakacje.pl. Witryna www.parklot.pl będzie funkcjonowała w dotychczasowej formie.

- Jestem dumny, że dołączamy do Wakacje.pl, najlepszej w Polsce marki w segmencie internetowych multiagentów turystycznych - powiedział Bartłomiej Niespodziany. - Jest to dla nas nieoceniona szansa na udział w tworzeniu dynamicznie rozwijającego się rynku, a także korzystanie z unikatowego know-how wypracowanego przez 20 lat działalności Wakacje.pl - dodał.

Inwestycja Wakacje.pl S.A. to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju segmentu turystycznego spółki WP Holding. Należą do niego wyspecjalizowane w turystyce zagranicznej marki Wakacje.pl i My Travel oraz - w turystyce krajowej - Nocowanie.pl i Eholiday.pl. WPH jest również mniejszościowym udziałowcem spółki eSky.pl S.A.

