Walmart wytoczył działa przeciw Netfliksowi. Partnerstwo z Metro Goldwyn Mayer

Walmart źle znosi konkurencję ze sklepami internetowymi, z Amazonem na czele. Choć przychody najpopularniejszej sieci marketów w USA rosną, to zyski idą w dół, a w trzecim kwartale pojawiła się nawet strata.

Jeszcze na początku roku, po ostrych cięciach podatkowych Donalda Trumpa kurs giełdowy przekroczył rekordowe 100 dol. za akcję, ale od tej pory zachowuje się dużo gorzej niż rosnąca giełda. W piątek spadł o 1 proc. do 93,31 dol.

Gigant postanowił zrobić krok do przodu w zupełnie innej branży. W poniedziałek ogłosił, że zawarł umowę partnerstwa ze studiem Metro Goldwyn Mayer na tworzenie kontentu do serwisu VOD - Vudu.

Walmart przejmował Vudu w 2010 roku, co miało być poduszką bezpieczeństwa związaną ze spadkiem sprzedaży nośników DVD. Walmart sądził, że klienci będą nadal kupować i wypożyczać filmy, jeśli przeniesie się je do cyfrowej biblioteki. Czasy się zmieniły i sposób korzystania z wideo w internecie jest inny od przewidywań Walmarta.

Vidu powalczy kinem familijnym

Wielki detalista od dłuższego czasu próbował znaleźć sposób, by zwiększyć liczbę klientów Vudu, który jest daleko na rynku za Netflix, HBO, czy kontrolowanym przez Walt Disney Co, Comcast i Twenty-First Century Fox Inc serwisem Hulu. W tym celu planuje oferować programy dla ludzi, którzy mieszkają poza wielkimi miastami.