Rynki finansowe nie świętują. Złoty stracił przez dzień wolnego

Jednodniową nieobecność polskich inwestorów błyskawicznie wykorzystali spekulanci. Notowania złotego wyraźnie spadły, a kursy dolara, euro i franka skoczyły o kilka groszy. Frank i dolar tak drogie nie były od dawna.

W środę polscy inwestorzy odpoczywali. Święto Wojska Polskiego to jednak nie powód, by globalne rynki finansowe miały przerwę. W tym czasie znowu dali znać o sobie spekulanci, którzy mocno osłabili naszą walutę.

- Tradycyjnie już wolne dni w Polsce przynoszą zawirowania na rynku złotego i tak było też tym razem. Wczoraj kurs dolara wzrósł do poziomu nienotowanego od maja 2017 roku - zauważa Przemysław Kwiecień, ekonomista XTB.

W szczytowym momencie za dolara trzeba było zapłacić nawet 3,84 zł. To blisko 5 groszy przebitki wobec 3,79 zł, jakie notowała amerykańska waluta dzień wcześniej.

Złoty, pod nieobecność polskich inwestorów, tracił też do euro i franka. Kluczowa waluta z punktu widzenia m.in. wymiany handlowej osiągnęła w środę poziom 4,34 zł. Z kolei szwajcarski frank przebił 3,85 zł. To nowy ponad roczny szczyt. Dla frankowiczów, którzy jeszcze w kwietniu mogli wymieniać walutę po poniżej 3,50 zł, oznacza to spory wzrost rat kredytowych.

Jak widać po wykresach, duże wahania, przede wszystkim na niekorzyść złotego, miały miejsce w środę. Czwartek, po powrocie polskich inwestorów na rynek, przynosi stabilizację notowań na poziomie z wtorku.

Analitycy walutowi tłumaczą większe wahania małą płynnością na rynku walutowym. Mniejsza aktywność inwestorów w odniesieniu do złotego sprawiła, że wszelkie większe transakcje sprzedaży polskiej waluty miały znacznie większy niż normalnie wpływ na kurs, zaburzając nieco rzeczywisty obraz.

Tak jak spodziewali się eksperci, czwartek przyniósł poprawę nastrojów, co miało też źródło w bardziej pozytywnych informacjach z Turcji i nie tylko.

- Rynki dobrze przyjęły informację o wznowieniu rozmów pomiędzy USA i Chinami. Przypomnijmy, że kraje te obłożyły cłami wzajemny handel o wartości 100 mld dolarów, ale w grze są kolejne cła, których uniknięcie z pewnością byłoby dobrą informacją. Choć nie jest to nic pewnego i rozmowy mają odbywać się na razie na niskim szczeblu, mimo wszystko rynki podeszły do tego z entuzjazmem - zauważa Przemysław Kwiecień.

Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego BOŚ dodaje, że rynek pozytywnie zareagował na doniesienia z Kataru, który zamierza zainwestować w Turcji 15 mld dolarów, co wedle strony tureckiej mogłoby docelowo trafić i ustabilizować tamtejszy rynek finansowy.

- Umocnienie liry daje przestrzeń do odbicia innym walutom zaliczanym do tego samego koszyka. Ponadto wedle ostatnich doniesień jeszcze w sierpniu będziemy świadkami wizytacji delegacji Państwa Środka w Waszyngtonie, gdzie tematem rozmów będą napięcia handlowe pomiędzy krajami. Te wydarzenia powodują, iż tworzy nam się układ dla potencjalnego odbicia notowań złotego. Klasycznie jednak dużo zależeć będzie od zachowania eurodolara - podkreśla Ryczko.

Na jeszcze jeden ciekawy wątek turecki wskazuje ekspert XTB. Przemysław Kwiecień zauważa, że Turcja próbuje też szukać wsparcia w Berlinie. Ma dojść do spotkania ministrów finansów obu krajów. Na razie jednak nie wiadomo, czy zaowocuje to czymkolwiek konkretnym.

- Nie ma też ciągle mowy o uwolnieniu amerykańskiego pastora, co wydaje się warunkiem wstępnym do dialogu z Waszyngtonem, a zatem presja na lirę może teoretycznie powrócić w każdym momencie - ostrzega ekonomista.

