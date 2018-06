Warszawska spółka MIA wpisana na listę ostrzeżeń KNF

Fot. oprac. Jacek Bereźnicki Warszawska spółka MIA działała bez wpisu do rejestru

Warszawska spółka MIA została wpisana na listę ostrzeżeń prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prowadziła działalność bez wpisu do rejestru.



Urząd KNF skierował także zawiadomienia do warszawskiej prokuratury w związku z wykonywaniem działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych.





Na liście ostrzeżeń Komisja Nadzoru Finansowego umieszcza podmioty, wobec których złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tego typu informacje mają uczulać firmy i klientów indywidualnych na konieczność zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z wpisanymi na listę przedsiębiorcami.

KNF publikuje także ostrzeżenia jej odpowiedników z innych krajów.

