Wittchen przyśpieszy rozbudowę własnej sieci. Coraz więcej przychodów z Lidla

Choć współpraca z Lidlem kwitnie, Wittchen ma plan rozbudowy własnej sieci. Wzrost sprzedaży w dyskoncie już nie przekłada się na dużo wyższe zyski.

Wittchen chce zwiększyć sieć sprzedaży do co najmniej stu punktów na koniec roku. wobec 88 sklepów i "wysp" na koniec ub.r. - poinformował prezes Jędrzej Wittchen. W ubiegłym roku otworzył osiem takich punktów.

- W kolejnych latach zamierzamy dalej inwestować w naszą markę i jej postrzeganie. Realizujemy tę strategię, dbając przede wszystkim o jakość i rozwój produktu. Nie zapominając przy tym o odpowiedniej komunikacji - podał szef Wittchen. - W 2017 roku podjęliśmy współpracę z agencją reklamową i zwiększyliśmy naszą obecność w mediach, w tym w telewizji - dodał.

Według słów prezesa spółka planuje otworzyć więcej obiektów niż w poprzednich okresach, tak aby na koniec 2018 roku jej sieć krajowa obejmowała przynajmniej sto punktów detalicznych.

- Koncentrujemy się także na rozwoju sprzedaży internetowej w krajach, w których jesteśmy już obecni, stawiając kolejne kroki na drodze rozwoju międzynarodowego - informuje prezes.

Więcej przychodów z Lidla

Na koniec 2017 łączna powierzchnia handlowa zwiększyła się o 647 m 2 (+10,4 proc.) i na koniec 2017 roku wynosiła 6 891 m2. Na 88 stałych punktów sprzedaży składało się: 65 salonów, 19 outletów i 4 wyspy. Jednocześnie w tym okresie grupa zmieniła markę sklepów VIP Collection na Wittchen Travel.

Wittchen miał 215 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2017 r. wobec 170 mln zł rok wcześniej (+26 proc.). To znaczący skok, który spółka zawdzięcza m.in. zwiększeniu sprzedaży do sieci dyskontowej Lidl z 18,3 do 21,8 mln zł.

Z zyskami jednak nie było już tak rewelacyjnie. Wittchen miał 21,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 20,3 mln zł zysku rok wcześniej.

- W roku tym zanotowaliśmy najwyższe wyniki finansowe w historii grupy, zarówno pod względem przychodów, które wyniosły 215 mln zł, jak i skonsolidowanego wyniku na poziomie EBITDA w wysokości 40 mln zł (wzrost 33 proc. rdr) - napisał prezes Jędrzej Wittchen w liście do akcjonariuszy.

"Wzrost przychodów jest znacząco wyższy od wzrostu powierzchni handlowej i w dużej mierze wynika ze wzrostu sprzedaży omnichannel w ujęciu like for like oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej. Zrealizowana marża brutto na sprzedaży pozostała na zbliżonym poziomie (55,9 proc. w roku 2017 w porównaniu z 56,1 proc. w roku 2016)" - czytamy w raporcie rocznym.