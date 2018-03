Właściciel sieci Coccodrillo traci na kursach walut. Zysk w dół przez ekspansję zagraniczną

Fot. CDRL/materiały prasowe Ubranka dziecięce chyba lepiej sprzedają się na południe od Polski, bo CDRL tam zamierza inwestować.

Sieć z ubrankami dziecięcymi Coccodrillo inwestuje w Czechach i Rumunii. Ale na razie same z tym kłopoty. Transakcje zabezpieczające kurs walut przyniosły straty. Można powiedzieć, że wzrost zysków spółki zależny jest teraz w dużej mierze od spekulacji walutowych.

Przychody właściciela sieci Coccodrillo, czyli Grupy CDRL w 2017 roku wyniosły 230 mln zł, czyli wzrosły o 13 proc., przyśpieszając w czwartym kwartale do 20 proc. rdr. Mocno w górę szedł wynik operacyjny EBITDA, ale gdy odliczono koszty finansowe i podatki to okazało się, że jest gorzej niż w poprzednim roku.

Zysk netto wyniósł 13,4 mln zł i był niższy o 4 proc. niż przed rokiem. To głównie efekt wyceny walutowych kontraktów terminowych.

Spółka zawarła takie kontrakty, bo inwestuje za granicą i chce się zabezpieczyć przed wahaniami kursowymi. Raz daje to zyski, a raz straty. W ubiegłym roku były te drugie. Przyniosły łącznie 3 mln zł kosztów, a dodatkowo było 3,8 mln zł na minus w różnicach kursowych.

W ten sposób powodzenie lub niepowodzenie działalności CDRL zależy silnie od wahań kursowych. Już prawie jedną trzecią przychodów spółka osiąga w Czechach i Rumunii, a rosły one szybciej niż te w Polsce - o 25 proc. rdr w porównaniu z +13 proc. w Polsce.

- Rok 2017 był dla nas bardzo dobry, konsekwentnie realizowaliśmy założoną strategię, rozwijaliśmy zarówno sieć sprzedaży stacjonarnej, a także e-commerce. Cały czas prowadzimy działania, które mają na celu optymalizację biznesową naszej działalności, inwestujemy też w logistykę - powiedział prezes Marek Dworczak.

Wyniki Grupy CDRL (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 62,7 52,2 20,1 230,3 203,7 13,1 Zysk operacyjny EBITDA 30,6 23,1 32,7 29,6 22,1 33,7 Zysk netto 5,7 6,2 -7,6 13,4 14,0 -4,2 Przepływy operacyjne 16,6 13,4 23,8 16,9 24,4 -30,8 Przepływy inwestycyjne -0,1 -1,3 93,8 -5,7 -10,0 43,4 Przepływy finansowe -3,8 -14,7 74,5 0,1 -11,0 100,7 Marża EBITDA 48,8 44,2 4,6 12,8 10,9 2,0 Marża netto 9,11 11,9 -2,7 5,83 6,89 -1,1 Źródło: raporty finansowe CDRL

Spółka optymalizowała koszty w sieci, obniżyła też inwestycje o 61 proc., czyli o 6,3 mln zł. To dało wzrost rentowności operacyjnej.

Na koniec roku 2017 w skład sieci handlowej Grupy wchodziło 500 punktów handlowych, co oznacza wzrost o ok. 3 proc. w stosunku do stanu sprzed roku. Z tego 249 placówek to sklepy w Polsce (franczyzowe i własne), 140 zlokalizowanych jest w innych państwach Unii Europejskiej a 111 - poza nią.

Spółka ma przy tym zamiar rozwijać się głównie za granicą. Na koniec 2018 r. ma w planach odpowiednio 250 sklepów w Polsce, 160 na terenie innych krajów Unii i 131 poza nią.

W 2017 roku, po raz drugi, Grupa CDRL otworzyła sklepy sezonowe zlokalizowane głównie w miejscowościach nadmorskich. Od maja do września 2017 r. działało 19 takich sklepów, które osiągnęły obrót netto 4,21 mln zł.